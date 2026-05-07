EEUU cambia el rescate en combate: prueba un nuevo robot autónomo que evacúa heridos bajo fuego enemigo

El Ejército de Estados Unidos ha dado un paso decisivo en la automatización de las misiones más peligrosas del campo de batalla. Tras su plataforma de artillería autónoma que dispara sola y su dron de largo alcance, ya prueba un nuevo robot autónomo que evacúa heridos bajo fuego enemigo.

En el marco del Proyecto Flytrap, desarrollado en el Campo de Entrenamiento de Pabradė (Lituania), soldados del 2.º Regimiento de Caballería han integrado en sus maniobras el uso de plataformas terrestres robóticas para la evacuación médica de heridos, una tarea que tradicionalmente implica un altísimo riesgo para los equipos de rescate.

Este ejercicio, que se extiende desde finales de abril hasta el 31 de mayo de 2026, no es una prueba aislada, según informan desde Defenceblog.

Un ejercicio que forma parte de una arquitectura de simulacros interconectados —como Sword 26, Saber Strike, Immediate Response y Swift Response— diseñados para poner a prueba simultáneamente sistemas antidrones, redes de datos en tiempo real y centros de mando gestionados por inteligencia artificial.

El objetivo final es claro: que el soldado moderno pueda moverse y decidir más rápido en el frente, combatiendo con mayor eficacia en todos los ámbitos.

Así es el UNEX

La pieza clave de esta revolución logística es el UNEX, un vehículo terrestre no tripulado (UGV) desarrollado por la firma ABRIS DG. Se trata de una plataforma anfibia y totalmente eléctrica diseñada originalmente en Ucrania para operar en condiciones de alto riesgo y fuera de las rutas convencionales.

Técnicamente, el UNEX destaca por su gran capacidad operativa, pudiendo transportar una carga útil de hasta 1.700 kilogramos y superar obstáculos de hasta un metro de altura. A esto se suma una arquitectura modular que facilita la integración de diferentes sistemas y cargas adicionales en función de las necesidades exactas de la misión.

El robot autónomo que evacúa heridos. 2.º Regimiento de Caballería Omicrono

Antes de su despliegue en Lituania, el Ejército de EEUU ya había sometido a la plataforma a rigurosas pruebas de estrés operativo en diversos escenarios.

El historial de ensayos incluyó desde el despliegue remoto de drones FPV hasta el remolque de vehículos tácticos ligeros conjuntos, demostrando con éxito que la polivalencia anunciada por el fabricante se mantiene firme frente a las exigencias reales fuera de un entorno de demostración controlado.

El éxito del sistema tiene un trasfondo estratégico y comercial que ya ha dado sus frutos. El historial de pruebas influyó directamente para que el UNEX fuera seleccionado como uno de los cinco ganadores de la competición XTech Edge Strike Ground, organizada por el 2.º Regimiento de Caballería y celebrada en Vilseck (Alemania) en marzo de 2026.

Los jueces del certamen valoraron especialmente su alta movilidad, su capacidad anfibia, la capacidad de carga útil y la operatividad del sistema desde una estación de control terrestre a largas distancias.