Croacia marca el camino: se convierte en el primer país de Europa en poner en marcha el servicio comercial de robotaxis

El pasado mes de marzo se confirmó la noticia de la llegada de los robotaxis a Europa, concretamente a Croacia, de la mano de Uber. Unos vehículos sin conductor que ya circulan por las calles de Zagreb, la capital del país.

Con el respaldo de Uber y la tecnología de la firma china de vehículos autónomos Pony.ai, Verne, una empresa croata, ha puesto en funcionamiento 10 vehículos automatizados para un número selecto de clientes en la ciudad desde el 8 de abril.

A pesar de que servicios similares están disponibles en China y Estados Unidos desde hace años, varias empresas siguen compitiendo por introducir los servicios de taxis autónomos en las carreteras europeas. El servicio de Verne está diseñado para ser totalmente autónomo, aunque cuenta con un "operador" humano temporalmente al volante durante la actual fase de implementación, listo para intervenir si fuera necesario.

Durante las pruebas realizadas por la agencia AFP, el sistema demostró una madurez sorprendente. Deni Link, empleado de Verne y operador a bordo, no tuvo que tocar el volante en ningún momento del trayecto, según informan. La tecnología, que utiliza una combinación de cámaras, sensores LiDAR y radares, gestionó con fluidez el tráfico croata, conocido por ser caótico y presentar intersecciones complicadas.

El único incidente destacable fue un frenazo brusco provocado por un vehículo que invadió el carril contrario. Lejos de generar pánico, el coche reaccionó con precisión quirúrgica mientras una voz femenina calmada informaba a los pasajeros: "Lo sentimos, tuvimos que frenar".

El robotaxi de Uber, Verne y pony.ai que empezará a dar servicio en Zagreb Uber

Según señala a la agencia Filip Cindric, jefe de operaciones de Verne, el 90 % de los usuarios ha calificado la experiencia con la máxima puntuación, acumulando decenas de miles de kilómetros sin una sola colisión registrada.

El modelo de negocio de Verne en esta fase inicial es extremadamente competitivo. Actualmente, el trayecto tiene un coste simbólico de 1,99 euros, un precio diseñado para derribar las barreras de desconfianza del público y fomentar el feedback. La estrategia ha sido un éxito rotundo: hay más de 4.000 personas en lista de espera para probar el servicio.

Sin embargo, Marko Pejkovic, director ejecutivo de la firma, advierte que la expansión será gradual. "Cada nueva zona se introduce solo tras una validación detallada y una vez demostrada la fiabilidad en condiciones reales", afirma.

Actualmente, los vehículos operan en el centro de Zagreb, zonas del sur y el área del aeropuerto. Y el objetivo final es ambicioso: eliminar al conductor de seguridad y pasar a operaciones 100 % autónomas a finales de este año, siempre que la regulación europea lo permita.

Pero Verne no planea detenerse en Croacia. La empresa ya mantiene conversaciones con 11 ciudades en la Unión Europea, el Reino Unido y Oriente Medio, con otras 30 localizaciones en fase de estudio.

El orgullo de haber empezado en casa es evidente en el equipo. Como concluye Cindric: "Si fuera tan fácil, ya existiría en Londres o en alguna otra gran ciudad europea". Zagreb ha dado el primer paso; el resto del continente observa con atención lo que podría ser el fin definitivo del conductor de taxi tradicional.