Reino Unido queda en ridículo: los niños se están saltando la verificación de edad en Internet pintándose bigotes

Prácticamente de la noche a la mañana, la verificación de edad en Internet se ha convertido en uno de los principales frentes para los legisladores europeos, con varios gobiernos, incluido el de Pedro Sánchez, desarrollando leyes y medidas para controlar el acceso.

Sin embargo, no todas las soluciones ideadas para evitar que los menores accedan a páginas para adultos son iguales, ni en concepto ni en efectividad, algo que el gobierno británico está descubriendo por las malas.

La Online Safety Act fue presentada en el 2023 como una pionera en la protección de los menores en Internet, pero lejos de inspirar al resto del mundo, su adopción se ha convertido en el hazmerreír de los internautas por su baja efectividad y por algunas decisiones incomprensibles.

Un reciente estudio organizado por Internet Matters demuestra hasta qué punto las leyes británicas han fallado en evitar que los menores de edad accedan a páginas y servicios diseñados para mayores de edad.

La encuesta a más de 1.200 niños del Reino Unido reveló que el 46% piensa que los bloqueos a menores son fáciles de evadir, pese a que están basados en tecnologías supuestamente avanzadas como el análisis facial y otros algoritmos.

De hecho, el estudio revela que el 32% de los encuestados ya se ha saltado estas medidas y ha conseguido entrar en las páginas que ha querido, aunque los métodos varían mucho dependiendo del servicio.

Y es que hay que aclarar que la Online Safety Act no obliga a los desarrolladores a adoptar un método concreto para verificar la edad de los usuarios; de hecho, la ley hace poco más que dejar la pelota en el tejado de las empresas y desarrolladores con la amenaza de multas y sanciones.

Es una filosofía completamente opuesta a la de la UE, donde las iniciativas de verificación de edad llegan bajo el paraguas de la Comisión Europea y su nueva herramienta para móviles, que realiza la verificación de manera local y privada y no requiere compartir información personal con la web o el gobierno.

En cambio, en el Reino Unido no existe un estándar seguro y basado en la privacidad para verificar la edad, y como consecuencia, cada servicio ha implementado uno diferente, con algunas compañías especializadas en ciberseguridad ofreciendo sus servicios.

Eso explica que el 13% de los encuestados simplemente haya introducido una fecha de nacimiento falsa cuando el sitio web no cuenta con una verificación estricta. Otros métodos incluyen el uso de las credenciales de sus padres (9%), el uso de dispositivos de otras personas (8%) o el uso de redes privadas como VPN para ocultar su ubicación y saltarse los bloqueos (7%).

Hasta métodos más avanzados como el análisis facial pueden ser saltados. Una curiosa anécdota de una madre cuenta cómo pilló a su hijo de 12 años pintándose un bigote con un lápiz de cejas, y sorprendentemente, el sistema lo reconoció como mayor de 15 años.

Además, los niños han aprendido otros métodos como usar fotografías de personajes de videojuegos, que tienen gráficos tan realistas que parecen personas reales.

Un dato significativo es la participación o permisividad de los adultos. Según los datos del estudio, el 26% de los padres ha permitido que sus hijos esquiven estos controles, y de hecho, un 17% ayudó activamente a saltárselos, mientras que un 9% simplemente ignoró la situación.