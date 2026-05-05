Sam Altman: "así he usado la IA para gestionar las tareas más desagradables de la mañana, es un momento mágico"

Las capacidades de la inteligencia artificial están evolucionando de ser simples motores de respuesta textual a convertirse en agentes capaces de ejecutar acciones directas. Prácticamente todos los proyectos de IA ya soportan agentes, pequeños programas especializados en una tarea concreta.

Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, ha revelado recientemente cómo utiliza esta tecnología para resolver uno de los problemas más comunes en la gestión de la productividad: la saturación de mensajes al inicio de la jornada.

Durante una charla con Patrick Collison, cofundador de Stripe, Altman explicó que ha recurrido a OpenClaw para automatizar la gestión de su comunicación matutina. Recordemos que OpenClaw es probablemente el proyecto más popular del 2026, especialmente en países como China.

OpenClaw se define como un sistema de IA diseñado para interactuar entre diferentes aplicaciones y flujos de trabajo. En vez de tener que programar una aplicación desde cero, este tipo de tecnología "agéntica" permite realizar tareas como clasificar correos, redactar borradores de respuestas y priorizar la información basándose en la relevancia para el usuario.

El interés de OpenAI por este desarrollo se materializó con la contratación de su creador, Peter Steinberger, a principios de este año, integrando así este talento en la estructura de la compañía para profundizar en la creación de herramientas que actúen de forma autónoma.

Altman ha calificado el uso de estas herramientas como uno de sus momentos más cercanos a la Inteligencia Artificial General (AGI). El directivo afirmó que la experiencia de ver a un agente gestionar tareas desagradables de forma autónoma es mucho más mágica de lo que parece en una descripción técnica.

De hecho, ha evolucionado su propio sistema personal utilizando Codex, el modelo de OpenAI especializado en la generación de código, para reconstruir su gestor de mensajería y experimentar con la automatización del hogar.

Esta tendencia no es exclusiva de un uso personal. El lanzamiento de GPT-5.5 el pasado mes de abril ha marcado un punto de inflexión en la capacidad de los modelos para manejar peticiones abiertas.

Según Altman, este modelo ya se ha utilizado para planificar eventos complejos, demostrando que la IA puede pasar de la teoría a la ejecución logística en el mundo real. La competencia en el sector se centra ahora en quién logra el sistema más eficiente para planificar y ejecutar tareas sin supervisión constante.

Patrick Collison, quien se define como un entusiasta de OpenClaw, coincide en que la capacidad de estos agentes para saltar entre aplicaciones es el siguiente gran paso.

Aunque Altman no ha detallado públicamente el código exacto de su aplicación de mensajería, la integración de perfiles como el de Steinberger sugiere que estas funciones llegarán pronto a los productos comerciales de la firma.

La automatización de tareas administrativas mediante agentes podría suponer un ahorro de tiempo masivo en entornos corporativos donde la gestión de la comunicación consume gran parte de la jornada laboral.