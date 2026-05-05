Así es el MV Hondius, el enorme crucero afectado por un brote de hantavirus que tiene a Canarias como destino final

Imagen del crucero neerlandés MV Hondius tomada este lunes frente a la costa de Praia, en Cabo Verde. EFE/EPA/Elton Monteiro

El mundo tiene la mirada puesta en el MV Hondius, el crucero afectado por el brote de hantavirus que se dirigía a Canarias, en el que viajan 14 españoles y que va a ser revisado por epidemiólogos antes de decidir su destino final.

La embarcación se encuentra actualmente fondeada frente a las costas de Cabo Verde tras el fallecimiento de tres personas por hantavirus, sumida en una tensa espera sanitaria mientras se coordina la evacuación de varios afectados y se decide si finalmente llegará a Canarias.

Según ha informado la operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, a bordo de este enorme crucero, que partió desde Argentina, se encuentran 149 personas de 23 nacionalidades diferentes, que viven bajo un estricto confinamiento sin poder salir a tierra.

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Más allá de la emergencia médica, el MV Hondius destaca por ser una pieza de ingeniería naval excepcional diseñada para la exploración extrema. No se trata de un crucero de lujo convencional, sino de un robusto buque de 107,6 metros de eslora y 17,6 metros de manga, con un desplazamiento de 5.590 toneladas.

Construido en 2019, marcó un hito al ser el primer buque del mundo en contar con la certificación Polar Class 6, cumpliendo con los estándares más exigentes de Lloyd's Register para barcos reforzados contra el hielo.

En el apartado técnico, el MV Hondius está equipado con dos motores principales ABC que generan una potencia total de 4.200 kW, permitiéndole alcanzar una velocidad de crucero de 15 nudos (unos 28 km/h). Su diseño está optimizado para la agilidad en aguas polares, contando con un calado de 5,30 metros que le permite acercarse a zonas costeras de difícil acceso.

Esta capacidad se complementa con una flota de lanchas zodiac de casco rígido, diseñadas para operaciones de desembarco rápidas y seguras en entornos donde no existen infraestructuras portuarias.

El barco MV Hondius, este lunes en la costa de la isla de Santiago, en Cabo Verde. EFE/EPA/Elton Monteiro

La vida a bordo está pensada para 170 pasajeros que se distribuyen en 80 camarotes, que van desde suites con balcón de 27 metros cuadrados hasta cabinas múltiples para expedicionarios. El barco prioriza el contacto directo con la naturaleza, ofreciendo espacios como un salón panorámico y una sala de conferencias donde se imparten talleres interactivos.

Pese a su carácter rudo para romper hielo, el interior mantiene un estilo moderno y acogedor, con servicios que incluyen biblioteca, bar y un equipo médico permanente compuesto por un doctor y personal de enfermería.

Finalmente, para cumplir con su compromiso tecnológico, el MV Hondius utiliza sistemas de gestión de potencia de última generación para minimizar el consumo de combustible y las emisiones de CO2, además de emplear iluminación LED, calefacción por vapor y pinturas biodegradables.