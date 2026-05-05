Francia cambia las normas: a partir de mayo dice adiós a una de las medidas más duras contra los piratas en Internet

La lucha contra la piratería tiene muchas formas, y aunque recientemente los bloqueos masivos están siendo muy usados en España, también hay empresas y organizaciones de derechos de autor que creen que ya va siendo hora de ir directamente a por los usuarios piratas.

Sin embargo, esta filosofía ahora acaba de recibir un duro golpe, ya que una de las primeras iniciativas para perseguir a los piratas ha sido considerada ilegal por la justicia y tendrá que ser derogada y completamente revisada.

Hablamos de Hadopi, el sistema creado en el 2009 en Francia basado en el concepto de "respuesta graduada" y que originalmente incluía medidas como la suspensión de la conexión a Internet y cuantiosas multas a los usuarios que descargaban contenido pirata en varias ocasiones.

Aunque la ley original de Hadopi fue derogada en el 2013, a efectos prácticos muchas de sus medidas continuaban en vigor a través de la Arcom, la mayor autoridad de regulación de las telecomunicaciones en Francia y que heredó la agencia dedicada a Hadopi.

El pasado 30 de abril, el Consejo de Estado de Francia decidió dar fin a esta situación, al sentenciar que el sistema actual contra la piratería vulnera el derecho de la Unión Europea con lo que considera "fallos estructurales" en los pilares de la ley, después de una denuncia de La Quadrature du Net.

El sistema original de Hadopi fue diseñado para disuadir el intercambio de archivos por redes P2P, que en su época era lo más común. El mecanismo permitía detectar las direcciones IP de los usuarios de estos sistemas para obtener sus identidades.

Arcom tenía el poder de obtener los datos personales de los usuarios de las direcciones IP, y los usaba para enviar una serie de advertencias, primero por correo electrónico, luego por carta certificada, y finalmente con la posible remisión del caso a la fiscalía.

Sin embargo, ahora el Consejo de Estado, siguiendo la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea, ha identificado fallos críticos que vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En concreto, la sentencia critica que Arcom estaba actuando como "juez y parte", al solicitar y controlar ella misma la legalidad del acceso a los datos de conexión. No existe una autoridad independiente que supervise el cruce de datos entre la identidad de los usuarios, la dirección IP y las obras supuestamente descargadas.

De la misma manera, el derecho europeo exige que las direcciones IP y los datos de identidad civil se conserven de manera separada y estanca; sin embargo, el funcionamiento de Arcom es la prueba de que la gestión de datos vulneraba la privacidad de los usuarios.

La sentencia tiene consecuencias inmediatas para la persecución de la piratería en Francia. Aunque la descarga de archivos sin licencia técnicamente sigue siendo ilegal, en la práctica Arcom ha perdido las herramientas para perseguirlo.

Por ejemplo, ya no puede enviar expedientes a la fiscalía, ni identificar a los usuarios como hacía hasta ahora sin una renovación completa de la ley que hasta ahora lo permitía.

Por lo tanto, ahora la pelota está en el tejado del gobierno francés, que tendría que desarrollar una nueva ley desde cero que se adapte a la normativa europea para conseguir algo parecido a lo que era Hadopi.

Sin embargo, los expertos, incluyendo los denunciantes de La Quadrature du Net, creen que Hadopi y Arcom simplemente serán abandonados en favor de nuevas medidas contra las IPTV piratas y el streaming ilegal, que han ganado más fuerza en los últimos años.