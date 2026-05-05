China rompe las reglas: construye una gigantesca turbina eólica flotante capaz de dar energía a 24.000 hogares

China ha vuelto a conseguir una importante hazaña. Tras crear una innovadora batería, el país asiático ha instalado la turbina eólica marina flotante más grande del mundo, un hito que representa un gran paso adelante en las energías renovables de aguas profundas.

Este sistema de 16 megavatios, denominado "Three Gorges Pilot", se instaló el pasado sábado a más de 70 kilómetros de la costa de Yangjiang, en la provincia de Guangdong, como recogen desde InterestingEngineering.

A diferencia de las turbinas tradicionales, esta estructura cuenta con una base semisumergida que le permite operar en zonas donde las aguas son más profundas y los vientos mucho más potentes, superando las limitaciones de las cimentaciones fijas.

Las dimensiones del dispositivo son monumentales: la punta de la turbina alcanza los 270 metros de altura y su rotor tiene un diámetro de 252 metros, cubriendo un área equivalente a siete campos de fútbol.

La turbina se asienta sobre una plataforma flotante semisumergible de 80,82 metros de largo y 91 metros de ancho, con un peso aproximado de 24.100 toneladas.

El aerogenerador flotante chino "Three Gorges Pilot". InterestingEngineering Omicrono

Para mantenerse estable en mar abierto, el sistema utiliza nueve anclas de succión junto con cables de fibra de poliéster y cadenas de anclaje, lo que permite que la estructura se adapte dinámicamente a las olas y las corrientes.

Mientras que, para garantizar la supervivencia en entornos marinos extremos, los ingenieros de la empresa china Three Gorges Corporation (CTG) han implementado tecnologías de vanguardia.

"Para hacer frente a las duras condiciones del mar, nuestro equipo ha desarrollado y aplicado por primera vez en China un nuevo sistema de amarre, un sistema de monitorización dinámica, un sistema de lastre activo y cables submarinos dinámicos de 66 kV", ha señalado al mismo medio Pan Hongguan, uno de los ingenieros.

Estos avances permiten que el sistema sea eficiente incluso en lugares donde las condiciones del lecho marino son especialmente difíciles.

Respecto a la innovación en el anclaje, Pan Hongguan ha detallado que "el nuevo sistema de amarre combina cable de poliéster y cadena de ancla, lo que equivale a añadir un 'resorte' en el centro del sistema, para ofrecer un rendimiento mecánico superior".

Este diseño híbrido es fundamental para absorber las fuerzas de las olas y el viento, reduciendo la tensión estructural y prolongando la vida útil del sistema.

La logística del proyecto también fue masiva: la turbina se ensambló por completo en el puerto de Tieshan (Beihai) y fue remolcada a través del estrecho de Qiongzhou hasta su ubicación definitiva.

Una vez en funcionamiento, se espera que la turbina genere 44,65 millones de kilovatios-hora al año, suficiente para abastecer a 24.000 hogares.