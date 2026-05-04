Ucrania cambia las reglas de la guerra: su nuevo vehículo no tripulado eléctrico tiene 100 km de autonomía y resiste drones

La guerra en Ucrania se ha consolidado como el laboratorio tecnológico más avanzado del planeta, donde la innovación surge directamente de la necesidad en el frente. Tras el despliegue pionero de robots humanoides para tareas de reconocimiento y el uso de exoesqueletos para potenciar la fuerza de sus soldados en la artillería, el país da un paso más en su autonomía militar.

Armolab, una empresa ucraniana, ha presentado el Mamont (Mamut): un vehículo terrestre no tripulado (UGV) diseñado para sobrevivir en el entorno más hostil, eliminando el riesgo humano en las misiones de reabastecimiento más críticas.

El Mamont es un sistema que se desplaza sobre un chasis 6x6 de tracción integral con una altura libre al suelo inusual, lo que le permite cruzar ríos y terrenos pantanosos donde otros vehículos ligeros quedarían atrapados.

Su corazón es un sistema de propulsión eléctrica refrigerado por líquido, una decisión técnica clave que evita el sobrecalentamiento en condiciones de alta carga sostenida, garantizando que el "Mamut" no se detenga en mitad de una misión de rescate o suministro.

La autonomía es otro de sus puntos fuertes. El Mamont cuenta con un rango de 100 kilómetros, una cifra que lo convierte en una herramienta táctica de largo alcance y no en un simple prototipo de corto radio.

Con una capacidad de carga de 700 kilogramos y una velocidad de 40 kilómetros por hora, este vehículo puede transportar munición, alimentos o suministros médicos a posiciones avanzadas.

Además, este nuevo sistema incluye igualmente una función de descarga remota: el vehículo deposita su contenido de forma automática, permitiendo que los soldados reciban el material sin tener que abandonar su cobertura en zonas de alta exposición.

Lo que realmente diferencia al Mamont en el campo de batalla moderno es su enfoque de protección pasiva contra drones FPV —que significa First Person View—, es decir, dispositivos diseñados para ofrecer una experiencia de vuelo inmersiva, permitiendo al piloto ver en tiempo real desde la perspectiva de la cámara a bordo.

En lugar de añadir pesados blindajes, la empresa ucraniana Armolab ha diseñado para este sistema una carrocería tipo camión volquete con una estructura de jaula de seguridad.

Esta geometría estructural protege los componentes críticos y la electrónica de los impactos directos desde el aire. A esto se suma una modularidad total sin herramientas: su sistema universal permite intercambiar módulos de carga por estaciones de armas o equipos de guerra electrónica en cuestión de minutos y sin necesidad de personal de mantenimiento especializado.