China da una lección a España: a partir de mayo, los despidos para reemplazar a trabajadores con la IA son ilegales

Para bien o para mal, lo que es innegable es que la IA ha llegado para quedarse, y eso descubre nuevos desafíos para la industria, los legisladores y los trabajadores. El miedo a ser sustituidos por una IA no es simple paranoia, es algo muy real que ya está ocurriendo en muchos sectores.

Sin embargo, ahora los trabajadores pueden haber obtenido una victoria, con un precedente legal que podría cambiar las reglas del juego en la industria tecnológica global, como ha recogido South China Morning Post.

Los tribunales chinos han dado la razón a un trabajador de una empresa tecnológica, nombrado como "Zhou", que había sido despedido para ser sustituido por una inteligencia artificial, un despido que ahora ha sido considerado ilegal.

Zhou, de 35 años, ocupaba un puesto de supervisor de control de calidad, por lo que percibía un salario de 25.000 yuanes mensuales (unos 3.250 euros); de repente, la empresa le informó que le iba a reducir el sueldo nada menos que un 40%, hasta los 15.000 yuanes (unos 1.950 euros).

La empresa alegó que las funciones de Zhou podían ser realizadas por un LLM (modelo de lenguaje de gran tamaño), lo que el trabajador rechazó; irónicamente, el trabajo consistía en revisar las respuestas generadas por una IA.

Ante la negativa de Zhou de aceptar una reducción del salario, la empresa lo despidió, lo que desencadenó una batalla legal en la que el trabajador ganó en cada etapa, hasta que el caso fue presentado ante el Tribunal de Hangzhou.

La compañía alegó que el cambio era necesario para "optimizar su estructura operativa" y garantizar la "viabilidad económica en un mercado cada vez más competitivo", intentando presentar el despido como una decisión inevitable en el mercado actual.

Sin embargo, el tribunal chino ha rechazado esta justificación, señalando que la introducción de nuevas tecnologías no equivale automáticamente a una "causa de fuerza mayor" o a un cambio drástico en las condiciones de mercado que permita despidos sin las compensaciones correspondientes.

Y es que el juez consideró que la adopción de IA es una "decisión estratégica" y no algo inevitable, y que la empresa tenía la responsabilidad de reubicar al trabajador o negociar una salida justa en vez de realizar un cese directo.

Por todo esto, la empresa ha sido condenada a indemnizar al trabajador con 260.000 yuanes, aproximadamente 33.000 euros por despedirlo de manera ilegal.

En una entrevista al canal gubernamental CCTV, el juez ha declarado que "no creemos que la tecnología de IA haya alcanzado un punto en el que pueda reemplazar a trabajadores humanos de manera sustancial".

Esta sentencia supone un precedente legal e impone límites a la reducción de costes mediante la implementación de IA, en un momento de gran ansiedad en China, especialmente entre los trabajadores jóvenes o recién graduados, por la expansión de esta tecnología en el país.

Mientras tanto, en Europa la prioridad de los legisladores hasta ahora se ha centrado en minimizar los riesgos de la IA en general, y no necesariamente en el efecto que esta tecnología tiene en el mercado laboral.

Por ejemplo, el artículo 14 de la AI Act, que entrará en vigor el próximo 2 de agosto, incluye nuevas reglas que obligan a la supervisión humana en la toma de decisiones "de alto riesgo" de la IA y a una mayor transparencia en la manera en la que se usa, y será aplicable a los sistemas de IA usados para decidir despidos o nuevos contratos.