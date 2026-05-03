La UE cambia las normas: a partir de julio de 2026 todos los coches nuevos tendrán que vigilar al conductor

La industria del automóvil en Europa se prepara para un cambio estructural profundo. A partir del 7 de julio de 2026, la Unión Europea dará el paso definitivo en su estrategia de seguridad vial denominada "Visión Cero" para acabar con las muertes en la carretera, y Estados Unidos seguirá sus pasos.

Aunque muchas de las tecnologías de asistencia ya se introdujeron en 2024 para nuevos modelos, la fecha de julio de 2026 marca el límite absoluto: ningún vehículo, aunque haya sido diseñado años atrás, podrá matricularse en territorio comunitario si no cuenta con el equipamiento de seguridad activa completo exigido por el Reglamento General de Seguridad (GSR2).

Desde julio de 2024, todos los coches nuevos homologados ya deben incluir ciertas tecnologías de monitorización del conductor, incluyendo una interfaz para instalar un alcoholímetro en el interior del vehículo.

Aunque la UE no obliga todavía a que el sensor venga de serie para todos los conductores, la inclusión de la interfaz facilita el desarrollo de leyes en cada país que obligan la instalación en flotas de transporte o para conductores reincidentes.

A partir del 7 de julio de 2026, estas exigencias se amplían a todos los coches que se matriculen, además de adoptar nuevas tecnologías de monitorización y registro de las acciones al volante.

El cambio más significativo para el conductor medio será la presencia obligatoria del sistema avanzado de advertencia de distracciones del conductor (ADDW). Esta tecnología utiliza sensores y cámaras internas para monitorizar el comportamiento del conductor de forma ininterrumpida.

Si el sistema detecta que los ojos del usuario se apartan de la vía durante un intervalo superior a 3,5 segundos a velocidades superiores a 50 km/h, el vehículo emitirá señales visuales y acústicas de advertencia.

Este despliegue tecnológico no es una decisión arbitraria. Según datos de la Comisión Europea, el factor humano está presente en el 95% de los accidentes de tráfico.

Con la implementación masiva de estas medidas, Bruselas estima que se podrán evitar al menos 25.000 muertes en carretera y 140.000 heridos graves en toda la Unión Europea hasta el año 2038.

Caja negra de serie

Otra de las medidas clave que entra en vigor de forma total en 2026 es la interfaz para la instalación de alcoholímetros de bloqueo, conocidos como "Alcolock". Todos los coches deberán salir de fábrica con la preinstalación necesaria para que, en caso de que la ley nacional así lo exija, se pueda conectar un dispositivo que impida el arranque si se detecta presencia de alcohol.

Aunque el dispositivo físico no es obligatorio para particulares todavía, el coche ya está preparado internamente para recibirlo.

Alcoholímetro en un coche. DGT.

Adina Vălean, Comisionada Europea de Transportes, ha señalado sobre estas normativas que "la tecnología nos permite hoy salvar vidas que ayer dábamos por perdidas. Estos sistemas no son una intrusión, sino un cinturón de seguridad digital para el siglo XXI".

Además, se generaliza el uso del Registrador de Datos de Eventos (EDR), comúnmente llamado "caja negra". Este pequeño dispositivo graba de forma cíclica parámetros críticos como la velocidad, el frenado y la posición del volante.

En caso de colisión, los datos quedan protegidos para que las autoridades puedan reconstruir el siniestro con precisión técnica.