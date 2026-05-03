Este dron submarino funciona con hidrógeno y ha superado las expectativas: tiene una autonomía de más de 2.000 km

España es uno de los países con más relevancia en el ámbito de la construcción naval. En los últimos años la tecnología ha evolucionado mucho, y no lo ha hecho de espaldas a lo que los drones aéreos han conseguido en su sector.

La empresa Cellula Robotics ha logrado un hito histórico al superar los 2.000 kilómetros de navegación autónoma sumergida con su vehículo Envoy.

Este desplazamiento se completó utilizando una pila de combustible de hidrógeno como fuente de energía principal y constante. El dispositivo demostró una resistencia física incluso superior a las especificaciones teóricas publicadas anteriormente por el fabricante de la plataforma.

La misión se desarrolló de forma íntegra bajo la superficie del agua para garantizar condiciones reales de operación técnica. A diferencia de las pruebas lineales simples, este trayecto incluyó un perfil de navegación complejo y variado para el sistema.

El vehículo ejecutó más de 4.000 mil maniobras y giros durante todo el tiempo que permaneció operando en el mar. Cada uno de estos movimientos supuso un incremento en la demanda energética comparado con un desplazamiento en línea recta.

Esta circunstancia otorga al resultado obtenido un valor práctico inmenso para los operadores de infraestructuras submarinas de todo el mundo. La prueba ofrece una indicación realista del alcance útil que se puede esperar en misiones de campo verdaderas.

Neil Manning, director ejecutivo de la compañía, subrayó que la importancia reside en haber operado de manera totalmente sumergida. Las operaciones continuas permiten reducir el número de recuperaciones del equipo desde la superficie hacia los barcos de apoyo.

La tecnología de hidrógeno utilizada en el Envoy fue desarrollada en colaboración directa con la firma Infinity Fuel Cell and Hydrogen. Este sistema de propulsión permite misiones de larga duración sin depender de los combustibles fósiles tradicionales ni de baterías limitadas.

Durante la ejecución del programa, el equipo permaneció en funcionamiento ininterrumpido durante un total de 385 horas. Este tiempo de actividad constante es fundamental para programas donde la logística y las ventanas meteorológicas condicionan el éxito.

Dron submarino Omicrono

La eficiencia en alta mar mejora significativamente cuando los vehículos autónomos pueden cubrir distancias tan extensas sin intervención humana directa. Esto reduce el coste operativo de las campañas científicas y comerciales que requieren una presencia prolongada en el lecho marino.

William Smith, presidente de la empresa proveedora de la pila, destacó que "este logro evidencia el potencial de las nuevas fuentes de energía". El hidrógeno se posiciona como una alternativa viable para misiones autónomas de largo alcance en entornos hostiles y profundos.

Un aspecto relevante de este sistema es que el único subproducto generado durante la reacción química es agua pura y limpia. Esto subraya el compromiso con la sostenibilidad ambiental en las operaciones realizadas en los ecosistemas marinos más sensibles.

El Envoy AUV se presenta ahora como una . La capacidad de recorrer 2.000 kilómetros sumergido abre posibilidades de vigilancia y mapeo antes consideradas inalcanzables por medios autónomos.

Las ventajas competitivas para los usuarios finales incluyen una mayor continuidad en la recolección de datos críticos del subsuelo marino. Los operadores pueden planificar misiones de semanas de duración sin preocuparse por la recarga inmediata de los acumuladores de energía.

Este avance técnico permite que los barcos nodriza se dediquen a otras tareas mientras el robot realiza su trabajo de manera independiente. La optimización del tiempo de los buques de apoyo es una prioridad económica para cualquier entidad dedicada a la tecnología submarina.

La industria internacional sigue de cerca estos resultados para adaptar sus propias estrategias de exploración y mantenimiento de cables submarinos. La capacidad de maniobra demostrada durante los giros es una prueba de la robustez del software de control integrado.

Cada kilómetro recorrido representa un aprendizaje sobre el comportamiento del hidrógeno bajo presiones hidrostáticas considerables y temperaturas bajas. La gestión térmica del sistema de combustible fue uno de los retos superados con éxito durante la navegación.

El diseño del casco y la integración de los sistemas internos han sido optimizados para minimizar la resistencia al avance del agua. La armonía entre el diseño hidrodinámico y la potencia eléctrica es la clave de esta autonomía extendida en el tiempo.

En el contexto global, este tipo de avances impulsa a otros desarrolladores a buscar soluciones de almacenamiento de energía más densas. La transición hacia sistemas autónomos de largo alcance parece estar consolidada tras estos resultados empíricos tan contundentes.

Los datos recopilados por Cellula Robotics servirán para perfeccionar los próximos modelos de la serie Envoy y otros vehículos similares. La ingeniería aplicada a este proyecto demuestra que la autonomía total es un objetivo alcanzable a corto plazo.