La UE cambia las normas: los móviles deberán tener baterías extraíbles a partir de 2027, pero algunos podrían librarse

La Unión Europea (UE) ha dado el paso definitivo para transformar la industria tecnológica con una nueva normativa que pone el foco en la sostenibilidad y la vida útil de nuestros dispositivos, concretamente de los teléfonos móviles.

Tras la imposición del cargador único, Bruselas ha fijado febrero de 2027 como la fecha límite para que todos los smartphones vendidos en la región cumplan con un requisito fundamental: las baterías deben ser fácilmente extraíbles y reemplazables; aunque algunos modelos podrían librarse.

Esta medida busca atajar de raíz el problema de la obsolescencia programada y reducir la ingente cantidad de basura electrónica que se genera cada año cuando un usuario decide desechar un teléfono perfectamente funcional simplemente porque su batería ha dejado de rendir.

La nueva legislación, cuyos primeros borradores datan de mediados de 2023, no exige necesariamente una vuelta a los diseños de plástico de hace una década, pero sí obliga a un cambio radical en la ingeniería interna.

Según el texto legal, los fabricantes no podrán utilizar herramientas especializadas o tornillos patentados para impedir el acceso a la batería, a menos que dichas herramientas se entreguen de forma gratuita con el dispositivo.

iPhone 17 Pro Max Chema Flores Omicrono

El objetivo es que cualquier usuario pueda realizar el cambio por su cuenta sin necesidad de acudir a un servicio técnico oficial que, en muchas ocasiones, cobra tarifas tan elevadas que desincentivan la reparación en favor de la compra de un terminal nuevo.

Sin embargo, un análisis profundo de la letra pequeña de la ley ha revelado una vía de escape que beneficiaría directamente a los modelos más caros del mercado.

Tal y como se ha difundido en diversos foros técnicos como Reddit, los documentos que respaldan la legislación incluyen una exención clave: aquellos dispositivos cuyas baterías sean capaces de mantener el 80 % de su capacidad original tras 1000 ciclos de carga completa no estarán obligados a ofrecer ese acceso fácil para el usuario.

Se trata de un giro irónico, ya que, por ejemplo, Apple cumple con este estándar de durabilidad desde el lanzamiento del iPhone 15, lo que le permitiría mantener sus diseños sellados y herméticos.

Apple no es la única compañía que parece haber hecho los deberes para esquivar la obligatoriedad de los diseños modulares. Los resultados de las pruebas de batería, que ahora son públicos bajo las nuevas directrices europeas, muestran que la gama alta se está blindando mediante la calidad de sus componentes.

Mientras que el iPhone 17 Pro Max y el Google Pixel 10 Pro alcanzan los 1000 ciclos exigidos por la UE, otros fabricantes han ido incluso más allá. El Samsung Galaxy S26 Ultra certifica una vida útil de 1200 ciclos, y el Nothing Phone 4a Pro sorprende al mercado con una proyección de 1400 ciclos, asegurándose así su permanencia como dispositivos sellados pero extremadamente duraderos.