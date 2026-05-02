Elena Fernández, directiva de Samsung: "La tecnología bien aplicada, puede ser una gran aliada en el cuidado de la salud"

Samsung es conocido por sus dispositivos móviles, electrodomésticos para el hogar o el desarrollo de GalaxyAI, el conjunto de funciones basadas en inteligencia artificial. Sin embargo, también cuenta con el ambicioso proyecto Tecnología con propósito con el que busca mejorar la vida de las personas a través de la tecnología. Una iniciativa con la que la compañía impulsa en España su innovación aplicándose a retos sociales reales.

En ese marco, nació el pasado año The Mind Guardian, un proyecto que se consolida como uno de los más representativos en el ámbito del bienestar, la prevención y la salud cerebral, y con el que la empresa muestra cómo la tecnología puede ayudar a normalizar la prevención y a abrir nuevas conversaciones en torno al cuidado del cerebro.

Se trata de una herramienta desarrollada junto al Centro de Investigación atlanTTic de la Universidade de Vigo que, a través de una experiencia gamificada, ayuda a identificar posibles señales tempranas de deterioro cognitivo desde una aproximación accesible, sencilla y basada en inteligencia artificial.

El proyecto es el resultado de más de una década de investigación, cuenta con el aval científico-tecnológico de la Sociedad Española de Neurología, así como con el de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, y el aval institucional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Ha alcanzado valores de validación cruzada del 97% y está indicado para personas a partir de 55 años en España, de forma gratuita.

En su primer año de trayectoria, la aplicación ha superado los 5.000 test realizados, logrando identificar un 5% de casos con posible riesgo de deterioro cognitivo. "Este hito refuerza la importancia de democratizar el acceso a la prevención, ofreciendo un primer recurso asistencial que permite intervenir antes de que se manifiesten los primeros síntomas de alarma", explica Samsung a través de un comunicado.

Para conocer un poco más a fondo sobre el proyecto The Mind Guardian y su evolución, en EL ESPAÑOL - Omicrono charlamos con Elena Fernández, CMO de Samsung Electronics Iberia.

Tras el lanzamiento el pasado año, ¿cómo ha evolucionado el proyecto y qué hitos se han conseguido?

Este primer año ha sido clave para demostrar que The Mind Guardian no era solo una idea innovadora, sino una herramienta con capacidad real de impacto.

Desde su lanzamiento, se han realizado más de 5.000 test en España y, de ellos, aproximadamente un 5% han permitido identificar posibles casos con riesgo de deterioro cognitivo.

Para nosotros, este dato confirma la importancia de acercar la prevención a la vida cotidiana de las personas. Además, el proyecto se ha consolidado sobre una base científica muy sólida, gracias al trabajo conjunto con el centro de investigación atlanTTic de la Universidade de Vigo y al aval de entidades como la Sociedad Española de Neurología, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental o la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.

También hemos reforzado su dimensión social con alianzas como la colaboración con AFAGA Alzheimer, que nos permite seguir ampliando su impacto y su capacidad de concienciación.

En este sentido, The Mind Guardian refleja muy bien nuestra forma de entender Tecnología con Propósito: no se trata solo de desarrollar tecnología, sino de facilitar que una innovación con base científica pueda llegar a más personas de forma accesible y útil.

The Mind Guardian El Androide Libre Madrid (España)

¿Cuál es la ambición de Samsung con 'The Mind Guardian'? ¿Que sea una solución escalable para el usuario común?

Nuestra ambición es clara: acercar la prevención de la salud cerebral a la vida cotidiana de las personas.

The Mind Guardian nace precisamente con ese objetivo, el de democratizar el acceso a herramientas que permitan identificar posibles señales de deterioro cognitivo de forma sencilla, accesible y gratuita.

Queremos que cualquier persona, especialmente a partir de los 55 años, pueda dar un primer paso desde su propio entorno, sin barreras, y que esta herramienta sirva como punto de partida para acudir a un profesional si es necesario. No sustituye el diagnóstico clínico, pero sí facilita algo clave: llegar antes.

Y en enfermedades como el alzhéimer, ese tiempo marca una gran diferencia. En este tipo de proyectos, el papel de Samsung no es sustituir a la ciencia ni a los profesionales sanitarios, sino ayudar a que soluciones rigurosas puedan escalar y estar al alcance de más personas. Esa es la ambición: que la tecnología sea un medio para facilitar la prevención, reducir barreras y ampliar el acceso.

"El papel de Samsung no es sustituir a la ciencia ni a los profesionales sanitarios, sino ayudar a que soluciones rigurosas puedan escalar y estar al alcance de más personas"

En un momento en el que la tecnología suele verse como culpable de la salud mental, Samsung propone usarla con otro propósito. ¿Qué crees que puede aportar la tecnología en este sentido?

Creemos que la tecnología, bien aplicada, puede ser una gran aliada en el cuidado de la salud.

En el caso de The Mind Guardian, permite algo fundamental: detectar posibles señales antes de que aparezcan síntomas evidentes. Además, facilita el acceso a herramientas de evaluación inicial de una forma sencilla y cercana, y contribuye a normalizar la conversación sobre la salud cerebral.

Muchas veces, el primer paso es el más difícil, y la tecnología puede ayudar a hacerlo más accesible y menos intimidante.

También ayuda a poner el foco en la prevención y en la importancia de los hábitos saludables, que sabemos que pueden influir directamente en la evolución de enfermedades neurodegenerativas. Para nosotros, la tecnología tiene sentido cuando no complica, sino cuando acompaña, orienta y ayuda a las personas a tomar mejores decisiones.

¿Qué papel juega la inteligencia artificial en el proyecto?

La inteligencia artificial es un elemento clave en The Mind Guardian, pero siempre entendida como un medio, no como el fin del proyecto.

Es la que permite analizar el rendimiento del usuario en las distintas pruebas cognitivas, que están basadas en tests homologados, y ofrecer una evaluación con un alto grado de precisión, cercana al 97% en validación cruzada.

A través del análisis de patrones durante la experiencia gamificada, esas misiones que el usuario realiza dentro de la app, la inteligencia artificial ayuda a generar una orientación sobre el estado cognitivo.

Su valor está precisamente en hacer más accesible una primera aproximación preventiva, de forma sencilla y desde el propio entorno del usuario. Insistimos siempre en que se trata de una herramienta de cribado, no de diagnóstico. La IA ayuda a identificar posibles señales de alerta, pero la valoración clínica corresponde siempre a los profesionales sanitarios.

Esa combinación entre tecnología, evidencia científica y criterio médico es lo que hace que el proyecto sea útil y responsable.

Elena Fernández, CMO de Samsung Electronics Iberia. Chema Flores Omicrono

Han colaborado con expertos en psicología para el desarrollo del proyecto, ¿cuál fue el mayor aprendizaje para Samsung?

El principal aprendizaje ha sido entender que la tecnología en salud solo tiene sentido si está respaldada por evidencia científica y diseñada desde una perspectiva profundamente humana.

Trabajar con expertos en neurología, psicología y otras disciplinas nos ha permitido construir una herramienta rigurosa, pero también accesible y fácil de usar.

También hemos aprendido que el impacto no se construye en solitario. Proyectos como The Mind Guardian necesitan colaboración entre tecnología, investigación, entidades sociales y profesionales expertos. Samsung aporta capacidad tecnológica, desarrollo y alcance; los expertos aportan rigor, conocimiento científico y criterio clínico.

Y, por último, hemos aprendido la importancia de que este tipo de soluciones acompañen y orienten, sin generar alarma ni sustituir el papel fundamental de los profesionales sanitarios. En salud, la tecnología por sí sola no es suficiente: necesita estar integrada en un sistema humano de confianza.

Cuando hablamos de salud, la privacidad es clave, ¿cómo habéis gestionado este aspecto?

La privacidad es un pilar fundamental en el desarrollo de The Mind Guardian. La aplicación es autoadministrada y el usuario mantiene en todo momento el control sobre sus datos. En los casos en los que se utilizan datos con fines de investigación, siempre se hace bajo consentimiento previo del usuario.

Además, la herramienta está concebida como un recurso de orientación, lo que permite ofrecer valor sin necesidad de manejar datos clínicos sensibles en profundidad. Cuando hablamos de salud, la confianza también forma parte del cuidado.

Por eso, para nosotros era esencial que la privacidad, el consentimiento y el control del usuario estuvieran presentes desde el diseño del proyecto, no como un añadido posterior.

"Era esencial que la privacidad, el consentimiento y el control del usuario estuvieran presentes desde el diseño del proyecto, no como un añadido posterior"

¿Qué más podemos esperar de Samsung en accesibilidad y bienestar?

Desde Samsung seguimos comprometidos con el desarrollo de Tecnología con Propósito, capaz de generar un impacto positivo real en la sociedad.

The Mind Guardian es un buen ejemplo de cómo la innovación puede aplicarse a retos tan relevantes como la salud cerebral.

Nuestro objetivo es seguir avanzando en esta línea, impulsando soluciones accesibles, basadas en la colaboración con entidades científicas y sociales, y poniendo el foco en la prevención y el bienestar.

Queremos contribuir a que el cuidado de la salud, también la cerebral, sea cada vez más accesible, más cotidiano y esté al alcance de más personas. En accesibilidad y bienestar, seguiremos trabajando desde una idea muy clara: la tecnología no es el fin, sino el medio para ampliar oportunidades, reducir barreras y acompañar mejor a las personas.

Esa es la lógica de Tecnología con Propósito y la que queremos seguir desarrollando en los próximos años.