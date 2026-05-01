La NASA lo ha vuelto a hacer: así es su espectacular web para escribir tu nombre con imágenes satelitales de la Tierra

El nombre de Omicrono escrito con la herramienta de la NASA. NASA Omicrono

La NASA, que tras la conclusión del vuelo de prueba Artemis II ya calienta para Artemis III, ha lanzado una espectacular web en la que cualquier persona puede escribir su nombre con imágenes satelitales de la Tierra.

Esta herramienta, bautizada oficialmente como Your Name In Landsat ("Tu nombre en Landsat", en castellano), se presentó como una de las piezas centrales dentro de las iniciativas lanzadas por la agencia espacial para conmemorar el Día de la Tierra de 2026, que tuvo lugar el pasado miércoles 22 de abril.

Con el objetivo de hacer que la ciencia espacial y terrestre resulte mucho más interesante y accesible para el gran público, la NASA ha diseñado esta experiencia única que permite a los usuarios descubrir sus propios nombres ocultos entre los paisajes naturales más asombrosos de la Tierra, utilizando imágenes captadas por satélite.

Esta iniciativa forma parte del histórico programa Landsat y busca, ante todo, despertar una curiosidad renovada por la geología y la ciencia del espacio a través de la personalización.

Mediante esta herramienta, las personas pueden encontrar su propio nombre, o incluso el de un ser querido, formado íntegramente por accidentes geográficos reales (como ríos serpenteantes, cráteres volcánicos, picos de montañas o barreras de coral) capturados desde la órbita terrestre.

Captura de pantalla de la web de la NASA. NASA Omicrono

El proyecto no solo funciona como un generador de texto visual, sino que destaca la vasta y diversa belleza geológica del planeta de una manera extremadamente atractiva, convirtiendo la observación científica en un proceso de descubrimiento personal y artístico.

Pero ¿cómo funciona? Es realmente sencillo y la web está pensada para que cualquier usuario pueda obtener su resultado en pocos segundos.

Una vez dentro de la página de "Tu nombre en Landsat", basta con escribir el nombre deseado utilizando las letras del alfabeto en el campo indicado por la interfaz.

En ese momento, la herramienta realiza una búsqueda automática en su base de datos para encontrar imágenes de accidentes geográficos que se asemejen a cada letra del nombre introducido.

Todo ello en apenas unos pocos segundos. El usuario no solo puede visualizar el gráfico completo de su palabra, sino que también tiene acceso a las coordenadas exactas de cada letra y la opción de descargar o compartir la imagen final en alta resolución.

Además del buscador personalizado, la plataforma de la agencia espacial estadounidense ofrece una completa galería del alfabeto que incluye 72 imágenes diferentes que representan las diversas formas que la naturaleza ha dibujado sobre la superficie terrestre para que los usuarios puedan explorarlas libremente.