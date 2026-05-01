Meta cambia las normas: Mark Zuckerberg alimentará su inteligencia artificial con energía solar del espacio

Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta Plaforms, en un evento en San Francisco (EEUU) el 10 de septiembre de 2024. Meta Platforms

Uno de los grandes problemas actuales de la inteligencia artificial es la enorme cantidad de energía que requiere para funcionar; por eso, la mayoría de compañías de IA tienen como prioridad obtener esa energía de cualquier manera, evitando la red pública.

Ahora, Meta ha dado un importante paso en esa dirección con un ambicioso plan para alimentar sus centros de datos mediante energía solar captada directamente en el espacio.

La compañía ha firmado un acuerdo estratégico con la startup Overview Energy para asegurar hasta 1 gigavatio (GW) de electricidad orbital, una cifra que equivale aproximadamente a la producción de un reactor nuclear de gran tamaño.

A diferencia de los paneles solares terrestres, que dejan de generar energía al anochecer, el sistema propuesto por Overview Energy utiliza satélites situados en órbita geoestacionaria, a unos 36.000 kilómetros de altura.

En esta posición, los satélites reciben luz solar de forma prácticamente ininterrumpida. La tecnología consiste en capturar esa energía y enviarla a la Tierra mediante láseres infrarrojos de baja intensidad dirigidos a granjas solares ya existentes.

Este método permite que las instalaciones terrestres sigan produciendo electricidad incluso durante la noche, sin necesidad de ocupar más terreno ni construir nuevas infraestructuras de captación.

Ilustración que muestra uno de los satélites que captarán energía solar en el espacio Overview Energy Omicrono

El objetivo es proporcionar una fuente de energía constante y libre de carbono para los centros de datos de Meta, cuya demanda eléctrica se ha disparado debido al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial a escala industrial.

Junto a la energía orbital, Meta ha cerrado un segundo acuerdo con la empresa Noon Energy para implementar un sistema de almacenamiento de energía de larga duración. Esta colaboración busca garantizar hasta 100 gigavatios-hora (GWh) de capacidad mediante el uso de celdas de combustible de óxido sólido y sistemas basados en carbono.

A diferencia de las baterías de litio convencionales, que suelen cubrir periodos cortos, esta tecnología está diseñada para almacenar energía durante más de 100 horas.

Esto permite suministrar electricidad renovable de manera continua durante varios días, compensando la intermitencia de fuentes como el viento o el sol tradicional. El plan incluye un proyecto piloto de 25 megavatios en 2028 antes de escalar a la capacidad total.

Aunque la tecnología de energía solar espacial se ha estudiado desde hace décadas, este contrato representa uno de los mayores compromisos comerciales hasta la fecha.

Según portavoces de Meta, el proyecto se estructura en torno a ciertos hitos tecnológicos, empezando por el 2028, cuando está prevista la demostración inicial y el inicio del programa piloto, y continuando hasta el 2030, que es cuando se estima que inicie el servicio comercial.

Un portavoz de Meta destacó que, aunque la energía solar espacial está en una fase temprana, es prometedora porque "puede entregar energía continua, libre de carbono y dirigirla a donde se necesita en tiempo real".

El coste de estos desarrollos no ha sido revelado íntegramente, pero se enmarca en una estrategia donde Meta ya ha contratado más de 30 gigavatios de energía renovable a nivel global.