El invento de Luis Miguel, un kit que convierte a la clásica Vespa en eléctrica en pocas horas respetando su icónico diseño

La Vespa es una de las motocicletas más famosas en todo el mundo. Películas como Vacaciones en Roma han encumbrado a esta marca a icono cultural que traspasa generaciones. El estilo retro que las caracteriza no está, sin embargo, reñido con la comodidad y modernidad de los vehículos eléctricos.

Esta scooter manufacturada por primera vez en Pontedera (Italia) el 23 de abril de 1946 sigue causando furor en España entre apasionados como Luis Miguel Sánchez, fundador de Estoica Motor. Esta empresa andaluza ha diseñado una serie de kits para convertir en pocas horas una Vespa en eléctrica, siendo un proceso reversible y que mantiene la dualidad entre conducción manual y automática.

Luis Miguel Sánchez era trabajador de Airbus cuando, a través de un Máster de Diseño de la Universidad de Sevilla, tuvo la idea. “Yo era usuario habitual de las Vespas y conocía los pormenores que tenían: cuando no arrancaba por la mañana y tenía que ir al trabajo”, explica Luis Miguel Sánchez a EL ESPAÑOL-Omicrono.

Ahora es el fundador de dos líneas de producto: por un lado diseñan y fabrican utillaje aeronáutico, mientras por otro venden estos kits para electrificar Vespas. Hace 5 años que se inició este proyecto con sede en Sevilla y hace un año terminaron los primeros prototipos, en 2026 han iniciado la distribución por España y más adelante también quieren llegar a Alemania.

Manual y automática

“Hemos desarrollado el producto como si fuéramos el propio Piaggio”, asegura. Su aspecto diferencial está en que la transformación conserva la transmisión manual a 3 velocidades con embrague. “Si te gusta jugar con las marchas y tener una conducción más deportiva, pues también tiene la opción”

El conductor puede disfrutar de la sensación clásica de cambiar de marchas o cambiar al modo automático como si fuera un scooter eléctrico en el que solo se necesita acelerar y frenar. En definitiva, el proceso consiste básicamente en un proceso para modernizar un vehículo antiguo, sustituyendo su motor de gasolina o diésel por uno eléctrico de de 8kw que ofrece un par a 100km/h., junto a las baterías y frenado regenerativo.

Diseño de kit para electrificar la Vespa Estoica Motor Omicrono

“Nuestras baterías se han desarrollado con técnicas de ingeniería inversa y escaneado 3D, son las más grandes del mercado.” Las baterías son de 3,2kW y encajan en la Vespa sin necesidad de cortar el chasis para tranquilidad de los amantes de este vehículo. Estas baterías ofrecen hasta 80 km de autonomía.

La ventaja de no tener que realizar modificaciones en el diseño de la Vespa también implica que el usuario puede realizar la transformación inversa si no queda contento. Aun así, “el que la prueba no no vuelve atrás” asegura Luis Miguel.

Sabe de lo que habla, todavía se acuerda de los días en los que usaba la Vespa de combustión: te olvidas del aceite, de tener que echarle gasolina pudiendo cargarla en casa y siempre arranca”

La potencia siempre es la misma, lo que cambia es el paquete de la batería para poder adaptarse a cada modelo de Vespa. “En el caso de las más pequeñas si el motor eléctrico tiene mucho par y le pones la caja de cambio en manual, hace el caballito constantemente, entonces optamos a hacer un motor más reducido y guardar también la estética clásica”, explica.

Vespa modificada por Estoica Motor Estoica Motor

El objetivo último ha sido siempre respetar la esencia clásica de las Vespas. “Tenemos incluso asientos especiales para tener más capacidad de batería que guardan la estética clásica de cada modelo en específico”, comenta.

Los que más se están vendiendo por el momento son los kits destinados a Vespas de chasis grande, los tipo PX o 160 GT Sprint porque no hay en el mercado, los competidores no tienen un producto que se acerque y causa bastante sensación que parezca totalmente original el kit eléctrico y que quede tan bien integrado”. La mayoría de los kits tienen un precio de 5.250 euros a los que hay que sumarle el coste del taller.

Montaje en taller

A diferencia de otras soluciones que se están dando a conocer en otras partes del mundo, estos kits requieren de la asistencia de un taller. Luis Miguel recuerda que la normativa española exige contar con una certificación profesional del montaje, además de pasar la ITV. "Se podría hacer un montaje si se tienen unos conocimientos de mecánica y luego certificarlo nosotros a distancia, pero no es lo normal", añade.

El montaje puede durar unas 8 horas en un taller profesional que el usuario debe elegir por estar cerca suyo, pero que recibirá indicaciones y un manual desde Estoica Motor para cerciorarse de que la electrificación de la Vespa se realiza correctamente.

"El usuario solo tendría que pagar el precio del kit. Lo que es la homologación la hacemos nosotros para muchos tipos de vehículos", explica Luis Miguel. Para pasar la ITV se emiten dos certificados, del fabricante y del montaje.

Teniendo en cuenta las zonas de bajas emisiones que se establecen en España y las restricciones a la circulación de vehículos diésel y gasolina antiguos, este tipo de soluciones devuelven las Vespas a las carreteras para seguir disfrutando de este emblema.