China cambia las reglas de la energía solar en todo el mundo: subida de precios de paneles fotovoltaicos y baterías

España podría enfrentarse a un cambio inminente en el sector de la energía solar debido a las nuevas políticas fiscales que afectarán a los precios globales. El gobierno de China ha decidido modificar su estructura de incentivos para la exportación de componentes tecnológicos relacionados con el autoconsumo.

Esta decisión implica la eliminación de beneficios fiscales que hasta ahora permitían mantener costes muy reducidos en el mercado internacional. La medida impacta de forma directa en los módulos fotovoltaicos y en los sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías de litio.

El mercado asiático domina actualmente la gran mayoría de la producción mundial de estos elementos esenciales para la transición energética. La supresión de las devoluciones del impuesto sobre el valor añadido en origen generará un ajuste al alza en los precios finales.

Los fabricantes ya no contarán con ese apoyo gubernamental que facilitaba la venta de productos por debajo del coste real de producción. Se busca con esto un saneamiento de la industria que evite la saturación del mercado y garantice la viabilidad de las empresas.

La implementación de estas variaciones en los costes se realizará de manera escalonada según el tipo de producto importado. Los paneles solares verán reflejado este incremento de forma casi inmediata a partir de la primavera del año 2026.

Las baterías de litio experimentarán una transición algo más pausada mediante una reducción progresiva de los beneficios fiscales hasta su eliminación total. El calendario marcado por las autoridades financieras chinas establece fechas clave que los consumidores y empresas deben vigilar con atención.

A partir de abril los componentes solares que salgan de los puertos asiáticos tendrán un coste mayor. Este incremento se estima en un porcentaje significativo que repercutirá en el presupuesto de las instalaciones residenciales e industriales.

Los paneles solares cubren un vasto lote de tierra en una llanura inclinada con montañas en el fondo. iStock

La fecha que determina el precio no es la de la firma del contrato sino la de la exportación efectiva desde el país fabricante. Por lo tanto las mercancías que ya se encuentran en territorio europeo mantienen por ahora las condiciones económicas previas a la normativa.

Es probable que los almacenes locales agoten sus existencias actuales ante la previsión de una demanda creciente por parte de los instaladores. Esta situación podría generar tensiones en la cadena de suministro si muchos usuarios deciden adelantar sus planes de inversión.

La industria fotovoltaica considera que este ajuste era necesario para estabilizar un sector que sufría de una competencia excesiva y precios artificiales. Al reflejar el valor real de la tecnología se fomenta una inversión más consciente y planificada por parte de los usuarios.

Para un hogar medio la variación en el coste de los paneles podría suponer una diferencia notable en el desembolso inicial requerido. Aunque los módulos son solo una parte del total de la obra su encarecimiento eleva la inversión necesaria para alcanzar la independencia energética.

En el caso de las baterías el impacto será más dilatado en el tiempo pero igualmente inevitable según las proyecciones actuales. El primer recorte en las bonificaciones fiscales tendrá lugar en 2026 y la desaparición completa ocurrirá al año siguiente.

Quienes estén valorando la posibilidad de añadir almacenamiento a sus sistemas actuales deberían considerar los plazos de entrega y montaje. Esperar a los últimos meses de carencia podría significar enfrentar precios superiores a los que se encuentran disponibles actualmente.

Las empresas del sector también se ven obligadas a revisar sus márgenes y sus políticas de adquisición de materiales para los próximos ejercicios. Una gestión eficiente del inventario será clave para ofrecer soluciones competitivas durante este periodo de transición hacia una nueva realidad económica.

La rentabilidad de la energía solar sigue siendo elevada a pesar de estos ajustes en el coste de adquisición de los materiales. El ahorro generado en la factura eléctrica y la protección frente a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles compensan la subida.

España posee un recurso solar privilegiado que permite que las instalaciones se amorticen en tiempos muy razonables incluso con presupuestos más altos. La clave reside en aprovechar las ventanas de oportunidad antes de que los factores externos modifiquen el panorama comercial global.