Alemania decide: planea usar brazos robóticos para recuperar 126.000 barriles de residuos nucleares en una mina de sal

La gestión de los residuos radiactivos históricos es uno de los mayores desafíos de ingeniería a los que se enfrenta Europa. Ahora, Alemania ha decidido atajar uno de sus problemas medioambientales más complejos apostando por la robótica avanzada.

El proyecto, encargado por la Compañía Federal para la Eliminación de Residuos Radiactivos (BGE), ha recaído en las manos de la empresa de ingeniería Bilfinger y el instituto de investigación Fraunhofer IOSB. Su objetivo es desarrollar un sistema teleoperado capaz de recuperar de forma segura aproximadamente 126.000 barriles de material nuclear que se encuentran enterrados a gran profundidad en la mina de Asse II.

Según informan desde InterestingEngineering, el escenario al que se enfrentan los ingenieros es un entorno subterráneo excepcionalmente hostil. Las cámaras de almacenamiento de Asse II están situadas a cientos de metros bajo tierra, en unas instalaciones con una infraestructura obsoleta donde la humedad y la extrema salinidad han causado estragos a lo largo de los años.

La corrosión ha deteriorado los contenedores de forma severa, y la disposición de la carga es completamente impredecible: mientras algunos barriles permanecen apilados inestablemente, otros están esparcidos o directamente enterrados. Dada esta inestabilidad, es imposible que los operarios humanos trabajen de forma segura en la zona cero, haciendo de la intervención remota la única vía de rescate.

Para lidiar con este nivel de riesgo, Bilfinger está diseñando maquinaria pesada altamente especializada. Actualmente, la empresa se encuentra construyendo una excavadora de prueba multifuncional, que será equipada con herramientas de precisión como pinzas, cortadoras y cucharones en sus brazos robóticos.

Plataforma experimental de brazo robótico con gemelo digital. Bilfinger Omicrono

El mayor reto mecánico es lograr un sistema que equilibre la resistencia necesaria para operar en un ambiente salino corrosivo con la delicadeza extrema que requiere el rescate. Las máquinas deberán mover barriles frágiles y potencialmente con fugas sin provocar rupturas que desencadenen un desastre contaminante.

El cerebro electrónico de la operación es responsabilidad del instituto Fraunhofer IOSB, que aporta su vasta experiencia a través de su programa de investigación en entornos peligrosos ROBDEKON. Para superar la falta de visibilidad en la mina, los desarrolladores no se conformarán con cámaras tradicionales.

Concretamente, están integrando sistemas de percepción 3D y fusión de sensores que permitirán a los operadores visualizar un modelo espacial detallado del entorno en tiempo real.

Además, el sistema hace uso de la cinemática inversa. Esto significa que los operarios, ubicados a una distancia segura en una sala de control libre de radiación, podrán indicar la posición deseada de manera intuitiva, mientras que el software calculará automáticamente la trayectoria exacta del movimiento robótico.

El proyecto también planea automatizar tareas repetitivas para reducir el error humano, como la recogida y el depósito de los barriles recuperados en los contenedores de transporte blindados.

Antes de que esta maquinaria pise la mina, ya se está utilizando un gemelo digital avanzado. Esta tecnología permite a los ingenieros simular movimientos, calcular cargas y probar escenarios ambientales sin correr ningún riesgo.

Bilfinger complementa esto con un entorno de pruebas físico que replica las condiciones exactas de Asse II, garantizando que el software, los sensores y la mecánica funcionen en perfecta sincronía.