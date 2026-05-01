Adiós a las avispas asiáticas: el ingenioso invento que convierte un bote de mermelada en una trampa infalible y barata

La avispa asiática, o Vespa velutina, se ha convertido en una de las plagas más destructivas para la biodiversidad europea, ensañándose especialmente con las abejas melíferas. Ante esta amenaza, la solución más efectiva no ha llegado de una gran planta industrial, sino de una serie de inventos: como una trampa de 2 euros ideada por un jubilado u otra que las atrapa de forma eficaz.

Ahora, dos hermanos, Vincent y Julien Rech, quienes tras sufrir ataques en sus propias colmenas, han decidido aplicar la tecnología de impresión 3D para crear un invento que permite transformar un simple tarro de mermelada vacío en una trampa profesional, gratuita y extremadamente sencilla de utilizar en cualquier jardín.

El núcleo de este avance es una pieza plástica diseñada para enroscarse en los botes de cristal convencionales que solemos desechar. El dispositivo utiliza un sistema de embudo en forma de cono perforado que permite la entrada del avispón atraído por el cebo, pero cuya geometría impide que el insecto encuentre la salida una vez dentro.

A diferencia de otros prototipos caseros que pueden resultar inestables, este diseño incorpora dos pequeñas "orejas" o pestañas laterales que permiten colocar el frasco en posición horizontal sobre cualquier superficie plana sin que ruede, asegurando que la trampa permanezca siempre operativa.

Lo destacable del invento reside en su naturaleza selectiva, un factor crítico para no dañar el ecosistema local.

La trampa para la avispa asiática ideada por los hermanos Rech. Facebook Omicrono

Los orificios de la pieza han sido calibrados con precisión para que solo los avispones asiáticos queden retenidos. Los insectos de menor tamaño, como las abejas o las moscas, pueden escapar fácilmente a través de las aberturas, lo que convierte a este sistema en una alternativa mucho menos "brutal" que las trampas genéricas del mercado.

Además, su eficacia se potencia con un cebo casero específico compuesto por una mezcla de cerveza, sirope y vino blanco, ingrediente este último que actúa como repelente natural para las abejas.

Más allá de su eficacia técnica, este proyecto destaca por su filosofía de economía circular y acción comunitaria. Al reutilizar envases de vidrio y fabricar la pieza con unos pocos gramos de filamento plástico, se elimina la necesidad de comprar dispositivos costosos o utilizar productos químicos contaminantes.

Los creadores han decidido no comercializar el invento como un producto cerrado, sino fomentar su distribución local y gratuita. Aunque el diseño no está alojado en una plataforma de descarga masiva, los interesados pueden solicitar el archivo de impresión directamente a través del correo electrónico de su taller para fabricar sus propias unidades o distribuirlas entre sus vecinos.

La estrategia de uso es el último pilar para garantizar el éxito de este invento doméstico. Los expertos y los creadores subrayan que el momento crucial para instalar estas trampas es la primavera, periodo en el que las reinas fundadoras despiertan para crear nuevas colonias.

Capturar una sola reina en estos meses equivale a neutralizar un nido potencial de miles de individuos en el futuro. Con este enfoque práctico y de bajo coste, la tecnología maker demuestra que la suma de pequeñas acciones locales y herramientas ingeniosas puede marcar una diferencia real en la protección de nuestros ecosistemas