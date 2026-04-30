Marruecos se alía con Portugal: construirán un ambicioso túnel submarino de 800 millones de euros para unir ambos países

El rey Mohamed VI de Marruecos, en una imagen de archivo. EFE Mariscal

El panorama de las infraestructuras internacionales está a punto de experimentar un cambio sin precedentes con el avance de un ambicioso proyecto que pretende convertir el Océano Atlántico en un corredor de proximidad gracias a un gran túnel subterráneo.

Esta propuesta, que contempla la creación de una autopista entre Marruecos y Portugal a través de un túnel submarino, ha comenzado a materializarse en una fase de planificación mucho más concreta.

Con un presupuesto inicial que supera los 800 millones de euros, la iniciativa no solo se limita a la construcción de la vía subterránea, sino que se apoya en un complejo entramado de infraestructuras logísticas terrestres y conexiones marítimas complementarias que darán sentido a este nuevo eje de transporte.

En el aspecto geográfico y de conectividad, la ruta está diseñada para enlazar estratégicamente con las vías de alta capacidad situadas al norte de Tánger, en Marruecos, mientras que en el lado europeo se integraría directamente con la red vial del Algarve y la autopista A22 en Portugal.

Según los técnicos implicados en las etapas iniciales, este desarrollo supone un salto infraestructural que redefine la comprensión del territorio regional.

Los ingenieros han definido la obra como un proyecto modular, lo que permite un desarrollo por fases que garantiza la continuidad del tráfico en la zona mientras se ejecutan las obras.

Para asegurar el éxito de la operación, ambos países trabajarán bajo un consorcio con estándares unificados de seguridad, interoperabilidad y sostenibilidad.

Túnel subterráneo. sptab

Desde el punto de vista técnico, el diseño principal de la infraestructura contempla un túnel de doble galería.

Esta configuración dispondrá de carriles separados para cada sentido de la circulación y un corredor técnico destinado exclusivamente a emergencias.

La gestión del aire y la seguridad interna se basará en sistemas de ventilación que combinan la extracción longitudinal con puntos de control presurizados, además de contar con refugios equipados con tecnología avanzada.

La ingeniería detrás de este desafío incluye el uso de tramos prefabricados sumergidos y la excavación mediante tuneladoras específicamente adaptadas para soportar la presión y las particulares condiciones geológicas del fondo marino atlántico.

El despliegue de este proyecto se ha estructurado en cuatro fases críticas para asegurar su viabilidad económica y técnica. La primera etapa se centra en los estudios ambientales, análisis geotécnicos y el diseño preliminar de la obra.

A esta le seguirá una segunda fase dedicada a la construcción de los accesos terrestres y las zonas necesarias para el ensamblaje de los componentes. La tercera fase será la más compleja, centrada en la ejecución del túnel y los trabajos submarinos propiamente dichos.

Finalmente, la cuarta etapa abordará la instalación de todos los sistemas operativos, las pruebas de seguridad y la puesta en marcha oficial de la infraestructura.

Los responsables subrayan que el entorno marino es un aspecto extremadamente sensible, por lo que se realizarán estudios de impacto ambiental exhaustivos para proteger la fauna y los ecosistemas locales, integrando además sistemas de monitorización en tiempo real y modelos digitales para anticipar cualquier incidencia técnica.

lustración del posible túnel bajo el estrecho de Gibraltar. (SECEGSA)

Cabe recordar que, de forma paralela a esta conexión luso-marroquí, España mantiene su propio proyecto para unir el continente europeo con Marruecos a través del Estrecho de Gibraltar.

El proyecto español plantea un túnel submarino de 42 kilómetros, de los cuales 28 discurrirían bajo el mar en el trazado conocido como Umbral del Estrecho, entre Punta Paloma y Punta Malabata.