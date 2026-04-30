Los inquietantes perros robots de Elon Musk, Jeff Bezos y Kim Jong Un: cuentan con IA y cabezas de silicona realistas

Algunos de los perros robots diseñados por el artista estadounidense Beeple. Beeple/Instagram

Los perros robots son una de las últimas tendencias en el sector tecnológico y cada vez son capaces de realizar más tareas: desde ayudar a los bomberos en tareas peligrosas hasta vigilar el campo y los cultivos. Ahora, un artista los ha utilizado para una inquietante exposición.

Mike Winkelmann, un artista estadounidense conocido como Beeple, ha diseñado una serie de perros robots con cabezas de silicona hiperrealistas modeladas a partir de figuras de renombre mundial, como el magnate Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Pablo Picasso, Andy Warhol o Kim Jong Un.

Estos perros robots forman parte de una instalación interactiva del artista en el museo Neue Nationalgalerie de Berlín, en Alemania.

Unas máquinas que se pueden ver deambulando por la instalación y hasta, de vez en cuando, "defecando" imágenes impresas de su entorno, captadas previamente con cámaras integradas.

Según informan desde AFP, cada imagen impresa por estas máquinas muestra un fragmento de realidad transformado por inteligencia artificial (IA) para asemejarse a la personalidad del perro o de la figura humana que representa.

Esto quiere decir que, por ejemplo, el perro robot de Picasso produce imágenes de estilo cubista y el de Warhol, de arte pop.

La exposición es una crítica del artista a cómo las percepciones de las personas están moldeadas por algoritmos y plataformas tecnológicas, según indicaron los organizadores de la exposición durante un evento.

"La Neue Nationalgalerie (@neuenationalgalerie) presenta por primera vez en Alemania la instalación inmersiva «Regular Animals» de Beeple (@beeple_crap), una alegoría multifacética sobre las estructuras de poder contemporáneas en la era de la IA y la producción de imágenes digitales, comisariada por Lisa Botti (@lisa_botti_)", señaló el museo en su cuenta de Instagram.

El propio museo confirmó que el centro de la exposición lo ocupan "perros robóticos autónomos que se mueven libremente" dentro de un área definida y que están equipados con "cabezas de silicona hiperrealistas" de personajes públicos, incluida la del propio artista Beeple; que "observan su entorno".

"Entre la fascinación y la irritación se despliega así un entorno físico-digital que plantea cuestiones sobre la autoría, la ideología y el control de las imágenes. En diálogo con ello se encuentra el «Andy Warhol Robot» (1994) de Nam June Paik, que, como referencia histórica, ya anticipa la conexión entre el arte y la tecnología", concluyó el museo.

Cabe señalar que la obra se mostró por primera vez en Art Basel Miami Beach 2025, en Estados Unidos.

En aquel entonces, Beeple convirtió el absurdo en performance artístico: repartió entre el público fotografías "defecadas" por sus perros, cada una acompañada de un certificado que las acreditaba como "caca de perro 100% orgánica, sin OGM".

Pero la provocación iba más allá del humor escatológico. Algunas impresiones incluían códigos QR que desbloqueaban NFT gratuitos, transformando así cada hoja impresa en una puerta de entrada al arte digital.

En la práctica, Beeple no solo regalaba su obra, sino que cedía a cualquier transeúnte —a veces el propio protagonista de la foto— la posibilidad de monetizarla.