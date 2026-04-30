Francia cambia las normas: ordena el bloqueo de páginas web a partir de abril incluso si afecta a España y otros países

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una imagen de archivo. EFE / EPA / Stephanie Lecocq

Los bloqueos de páginas web se han convertido en una de las herramientas más usadas por los defensores de los derechos de autor, pese a que en algunos casos como en España estén bloqueando a víctimas colaterales que no tienen nada que ver.

Al menos, estos bloqueos se producen únicamente en España, y los internautas de otros países pueden seguir visitando esas páginas. Pero ¿y si un país pudiese bloquear el acceso también desde cualquier otro lugar del mundo? Eso es lo que ha pasado en Francia.

La justicia francesa ha dado un paso sin precedentes en su lucha contra la piratería al emitir una serie de órdenes judiciales que obligan a diversos "intermediarios tecnológicos", incluido el servicio DNS4EU, a bloquear el acceso a portales de retransmisiones ilegales.

El objetivo de esta medida es la difusión no autorizada de eventos deportivos de alta audiencia como la Fórmula 1 y MotoGP.

El Tribunal Judicial de París ha dictado un total de 18 órdenes judiciales el pasado 17 de abril. Estas resoluciones obligan a proveedores de servicios de internet, buscadores, redes privadas virtuales (VPN) y resolutores de DNS a restringir el acceso a 16 dominios vinculados a MotoGP y 21 dominios relacionados con la Fórmula 1.

La demanda fue impulsada por el grupo audiovisual Canal+, que posee los derechos exclusivos de retransmisión de estas competiciones en territorio francés.

Uno de los puntos más destacados de esta sentencia es la inclusión de DNS4EU, un proyecto que nació con el respaldo de la Comisión Europea. Este servicio es gestionado por Whalebone, una empresa de ciberseguridad con sede en la República Checa.

La resolución judicial contra Whalebone se ha producido mediante una sentencia en rebeldía, ya que la empresa no presentó defensa ni compareció en la audiencia celebrada el pasado 19 de febrero.

Lo sorprendente del asunto es que la orden contra DNS4EU supone que el servicio bloquea el acceso a las páginas denunciadas sin importar desde dónde se conecta, ya sea Francia, España, o cualquier parte del mundo.

En otras palabras, esta sentencia está afectando a usuarios de fuera de la jurisdicción del Tribunal Judicial de París, un caso inaudito que puede tener consecuencias notables si otros jueces toman decisiones similares.

Los usuarios que han cambiado el servicio de DNS de su operadora por DNS4EU lo hicieron con la promesa de "seguridad de Internet resiliente" y su página web presume de ofrecer un "servicio público" con una opción de DNS "sin filtros".

Whalebone ha emitido un comunicado oficial aclarando su posición respecto a esta orden judicial: “Whalebone confirma que se han implementado las medidas de bloqueo ordenadas por las autoridades judiciales francesas. Como proveedor de un resolutor DNS público recursivo, Whalebone respeta el Estado de derecho y cumple con las órdenes judiciales vinculantes emitidas dentro de la Unión Europea”.

Además, la compañía ha aclarado que, aunque el proyecto contó con financiación de la Unión Europea entre 2023 y 2025 para fomentar la soberanía digital del continente frente a gigantes como Google o Cloudflare, actualmente Whalebone sufraga la totalidad de sus costes operativos.

La empresa justifica esta decisión bajo los principios de "transparencia y relevancia regional", asegurando que su compromiso es comunicar claramente qué contenidos están restringidos y por qué motivos legales.