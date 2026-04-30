Apple lo vuelve a hacer: el regreso de un diseño histórico con Porsche que nos hace soñar

Puede que el sueño del coche de Apple se haya desvanecido, pero con un nuevo CEO al frente, todo es posible; esa es la sensación que da el anuncio de la alianza entre Porsche y Apple, que inicialmente se limitará a los circuitos.

La colaboración especial entre Porsche y Apple se celebrará en la cuarta ronda del campeonato IMSA WeatherTech SportsCar, que se celebrará el próximo 3 de mayo de 2026 en el circuito de Laguna Seca.

Los dos prototipos Porsche 963 del equipo oficial Porsche Penske Motorsport lucirán una decoración histórica inspirada en los colores de Apple Computer. Este diseño especial rinde homenaje a dos hitos que coinciden este año: el 75 aniversario de Porsche Motorsport y los 50 años de la fundación de Apple.

La estética elegida para los vehículos actuales se basa directamente en el icónico Porsche 935 K3 que compitió en la temporada de 1980, incluyendo su participación en las 24 Horas de Le Mans.

Aquel coche, perteneciente al equipo de clientes Dick Barbour Racing, fue el primero en llevar el logotipo y el espectro de colores de Apple en una competición oficial.

La elección de Laguna Seca para este estreno no es casual, ya que el trazado californiano se encuentra a pocos kilómetros de Apple Park, la sede central de la tecnológica en Cupertino.

El Porsche 935 K3 con el diseño original de Apple Computer Porsche Omicrono

Thomas Laudenbach, vicepresidente de Porsche Motorsport, ha destacado la importancia de esta unión señalando que lo que comenzó con el debut del Porsche 911 en 1963 se refleja en Apple Computer, pues ambas son marcas que representan la innovación y el desarrollo continuo por parte de expertos en Zuffenhausen, Weissach y Cupertino. De hecho, la campaña publicitaria se centra en que ambas compañías "empezaron en garajes".

Por su parte, Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music, Sports y Beats, ha manifestado que disfrutan de una relación duradera con Porsche que se remonta a 1980, cuando un coche de carreras de la marca llevó por primera vez el logo de Apple.

El Porsche 963 con la decoración de Apple Computer Porsche Omicrono

Schusser ha explicado que aquel momento marcó el inicio de una pasión compartida por la creatividad que sigue definiendo su colaboración hoy en día, y que ante el 50 aniversario de Apple, se sienten orgullosos de colaborar de nuevo en un diseño que tributa a la decoración original de 1980.

Esta colaboración nos hace recordar al Apple Car, el proyecto de la compañía para crear un coche eléctrico que fue evolucionando con el paso de los años, hasta finalmente ser cancelado por Tim Cook para centrarse en otros proyectos.

El Apple Car podría haber sido el coche eléctrico de Apple que todo el mundo estaba esperando, aunque por momentos parecía que iba a ser una plataforma que otros fabricantes podían usar.

Al final, Xiaomi se adelantó con el Xiaomi SU7, algo irónico teniendo en cuenta que la marca china empezó a desarrollar un coche inspirada por Apple.

En el aspecto deportivo, el Porsche 963 número 6 será pilotado por el francés Kévin Estre y el belga Laurens Vanthoor. En el coche gemelo, con el número 7, estarán al volante el francés Julien Andlauer y el brasileño Felipe Nasr. Este equipo llega a Laguna Seca tras haber conseguido victorias en las 24 Horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring, lo que les sitúa actualmente como líderes de la clasificación del campeonato.