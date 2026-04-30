Andrés Pazos: "Alexa+ no es una simple traducción, hay un fuerte trabajo de localización para que sea española"

Alexa+ ya está en España. El popular asistente para el hogar de Amazon ha evolucionado para pasar de ser una herramienta a la que pedir acciones a través de comandos sino que a partir de ahora la conversación fluye para tener un verdadero ayudante en casa.

No se trata de un simple chatbot, sino que ahora Alexa+ es un asistente personal avanzado basado en inteligencia artificial generativa. Entiende el contexto, las preferencias del usuario, tiene memoria y no sólo controla mejor tu casa sino que toma decisiones en el mundo real. Te hace la compra, entiende que si le dices que hace calor lo que quieres es que encienda el aire acondicionado, e incluso le puedes preguntar que vea cómo vas vestido para saber si vas bien para, por ejemplo, una cena de etiqueta.

Pero Alexa+ va mucho más allá. En EL ESPAÑOL - Omicrono charlamos con Andrés Pazos, country manager de Amazon Alexa en España, para conocer más a fondo cuál es la ambición de la compañía con el nuevo asistente, cuáles son los próximos pasos a recorrer y cómo ha sido el reto de adaptarla al mercado español.

Lo primero, enhorabuena, porque estábamos esperando la llegada de Alexa+ a España, ¿cómo ha sido el camino para que haya llegado tras su lanzamiento en Estados Unidos?

Es importante tener en cuenta que no se trata de un chatbot o un LLM, es un asistente personal pensado para hacerte la vida un poquito más sencilla y con la ambición de ser el mejor del mundo.

No es una simple traducción, sino que hay un trabajo de localización para que Alexa+ entienda esos matices culturales propios de España que van más allá de lo que está escrito. Equipos locales e internacionales, junto con nuestros partners, han trabajado fuerte para que la experiencia sea de verdad local y española.

Ha implicado un trasplante de cerebro de lo que teníamos a lo que hay ahora. Además de un esfuerzo tecnológico fuerte para que sea retrocompatible, logrando que prácticamente todos nuestros usuarios puedan tener Alexa+ en sus dispositivos.

Dispositivo con Alexa+ Chema Flores

Tras probarlo brevemente, me ha sorprendido la familiaridad y la naturalidad con la que hablas con ella, ¿cómo es el trabajo para regular el tono y hablar con ella? Entendiendo que las relaciones sociales aquí no son iguales que, por ejemplo, en EEUU.

Hay dos cosas clave. Primero, es la voz de siempre, pero con nueva tecnología,dándole un puntito de expresividad un poquito más natural que a los usuarios les encanta. Segundo, la personalidad de Alexa+ en España viene de 8 años de trabajo, y mucha gente ya la conocía en su casa.

Hemos querido trasladar eso a la inteligencia artificial generativa, adaptándola y dándole superpoderes, para que fuera la Alexa de siempre pero más natural, inteligente y conversacional.

La versión de Estados Unidos es mucho más americana en cómo te habla; aquí hay un trabajo técnico de expertos de IA y del equipo local para adaptarnos a cómo hablamos y a lo que nos gusta a los españoles.

Alexa+ llega a España

Hablaba de que sea el asistente definitivo y de que puede hacer un montón de cosas en el mundo físico. ¿Cuáles son los tentáculos a los que queréis llegar para que Alexa+ esté de verdad en todos los aspectos que necesita el usuario?

Tenemos varios territorios. Por un lado, el hogar digital pasa a un siguiente nivel; si antes era fácil, ahora será mucho más natural pedirle cosas como "apaga la luz de la mesita de noche".

Por otro lado, en la parte de entretenimiento, se vitamina y acelera el contenido de música, radio y podcast y el vídeo —sin importar la plataforma— ayudándote de forma conversacional a descubrir series o contenidos. También mejora la experiencia de compra en Amazon, haciéndola más fácil con funciones útiles como "avísame si bajan los precios" o la comparación de productos.

Finalmente, los partners locales: pronto estará disponible TheFork, y nuestra gran apuesta en España incluye a Cover Manager, con lo que abarcamos casi toda la restauración. Otra que nos hace ilusión es Fever, e iremos añadiendo más categorías según veamos qué es lo que mejor funciona.

"La personalidad de Alexa+ en España viene de 8 años de trabajo, y mucha gente ya la conocía en su casa"

Una de las cosas que más me ha llamado la atención es cómo te conoce Alexa+, cuando le dices "recuérdame esto" o le mandas un menú escolar y sabe lo que ha comido tu hijo... ¿cómo es la memoria de Alexa para ser de verdad tu asistente?

Sí, lleva la experiencia a otro nivel. Siempre defendemos que el usuario tiene que tener el control: puedes decirle directamente "quiero que recuerdes esto" o simplemente "me gusta el jamón serrano", y ante la duda, te preguntará si quieres que lo recuerde. Esa información permite personalizar la experiencia pero el engagement sube muchísimo, conversando mucho más que con la Alexa normal. Una vez que entras en la dinámica de reenviarle correos o compartirle tu agenda, detecta fechas de forma proactiva y te ayuda de verdad a gestionar tu calendario, liberándote de una carga mental enorme.

A nivel de utilidad y dispositivos, comentaba que hay más de un 90% de compatibilidad con los dispositivos aparatos actuales, pero ¿son los dispositivos con pantalla la verdadera clave para sacar partido a Alexa+?

La experiencia sigue siendo wow sin pantalla y mejora mucho con dispositivos como el Echo Dot con reloj. Pero es verdad que la pantalla mejora y complementa la experiencia. Por ejemplo, en una experiencia de compra, para ver las reseñas o en una reserva de un restaurante la pantalla te da el look and feel parecido a Amazon y te facilita el doble check visual para acabar el proceso.

Control de cámara con Alexa+ Chema Flores Omicrono

¿Y la llegada de Alexa+ al navegador? ¿Es para pedirle cosas más importantes o complejas?

Tenemos la visión de ofrecer un servicio de 360 grados, estar donde está el usuario, ya sea en la app móvil o navegando, sin obligarle a ir al salón. Al final, si quieres hacer algo más complejo como organizar unas vacaciones, puedes contar con ella desde ahí.

En el navegador mola mucho porque puedes arrastrar fácilmente un documento (como un PDF de actividades), y de manera mágica, luego vas a tu dispositivo de voz, le preguntas y sabe la información que ya has consultado, personalizando tu experiencia.

Si Alexa ahora sabe más de nosotros, ¿cómo es la gestión de la privacidad?

Es súper importante. Todo se ha diseñado desde un principio con la privacidad en el centro.

El usuario tiene el control de todo: a través del hardware puede bloquear la cámara o mutear el dispositivo, y en la aplicación hemos creado un menú de privacidad súper sencillo donde ves exactamente qué documentos se han subido, cuándo, y los puedes borrar. Apostamos muchísimo por informar a la gente para transmitir confianza, manteniendo siempre las medidas de seguridad para compras y todo el entorno.

"Ahora los perfiles personales cobran muchísimo más sentido, porque tu memoria es tuya y no de tu pareja, pasa a ser casi necesario para tener la experiencia completa"

Cuando tienes varios perfiles en casa, ¿cómo funciona esa memoria para cada una de las personas?

Ahora los perfiles personales cobran muchísimo más sentido, porque tu memoria es tuya y no de tu pareja. De hecho, configurar tu perfil de voz —o visual si tienes cámara— pasa a ser casi necesario para tener la experiencia completa; si no, se queda en una experiencia más genérica —que también está bien— pero le falta algo.

También tenemos el perfil de Kids, que toma todavía más sentido al permitir limitarles las compras, la música o el uso del hogar digital.

Ya para terminar, ¿qué perspectivas de adopción tienen en España ahora que arranca —y lo hace poco a poco—?

Los datos del despliegue en EEUU son muy positivos —y prometedores—; el 76% de las cosas que usan los usuarios allí solo las puede hacer Alexa+. Eso demuestra que hacemos cosas maravillosas pensadas como asistente, y no somos solo un chatbot.

Creemos que en España habrá muy buena acogida . Ahora estamos en una fase de acceso anticipado para recibir feedback y acabar de afinar, pero queremos ir rápido para lanzar a lo grande.

Estamos muy ilusionados porque somos los primeros en hacer algo de este estilo tan ambicioso.