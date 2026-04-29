La UE cambia las normas: Facebook e Instagram deberán "hacer más" para proteger a los menores de 13 años en sus apps

La Unión Europea (UE) sigue sacando adelante leyes y normas que apuntan directamente al sector tecnológico. Tras obligar a que los portátiles que se vendan a partir de 2027 tengan baterías fáciles de extraer, ahora apunta a Facebook e Instagram, redes sociales propiedad de Meta.

La Comisión Europea ha acusado a Facebook e Instagram de vulnerar la legislación digital de la Unión Europea, señalando que ambas plataformas no hacen más para impedir que menores de 13 años accedan a sus servicios.

Según informan desde Reuters, los cargos se presentaron bajo el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), una normativa que obliga a las grandes tecnológicas a combatir de forma activa los contenidos ilegales y dañinos, y son el resultado de una investigación de dos años llevada a cabo por el organismo regulador.

Según las conclusiones del regulador, Meta no aplica de manera eficaz sus propias restricciones de edad en Facebook e Instagram, y los mecanismos para detectar y expulsar a los usuarios menores de 13 años resultan claramente insuficientes.

Los datos del informe revelan que entre el 10% y el 12% de los niños europeos por debajo de esa edad utilizan alguna de las dos redes sociales.

Una menor usando un móvil. Efe

"Nuestros hallazgos preliminares muestran que Instagram y Facebook están haciendo muy poco para evitar que los niños menores de esta edad accedan a sus servicios", ha asegurado la comisaria europea de tecnología, Henna Virkkunen.

La responsable subrayó además que "los términos y condiciones no deben ser meras declaraciones escritas, sino la base para acciones concretas que protejan a los usuarios, incluidos los niños".

La Comisión exige a ambas plataformas que revisen su metodología de evaluación de riesgos y que refuercen los sistemas destinados a prevenir, identificar y eliminar cuentas de menores.

Meta tendrá la oportunidad de responder a las acusaciones y adoptar medidas correctoras antes de que se emita una resolución definitiva. En caso de que se confirme la infracción de la DSA, la compañía podría enfrentarse a multas de hasta el 6% de su facturación anual a nivel mundial.

Este no es el primer encontronazo de Meta con los reguladores europeos. La compañía ya ha sido investigada y sancionada en múltiples ocasiones por incumplir normativas de privacidad y protección de datos.

El caso refleja una tendencia más amplia en Europa, donde las autoridades intensifican la presión sobre las plataformas digitales para que asuman una mayor responsabilidad en la protección de los menores en línea.

Con la DSA como principal herramienta regulatoria, Bruselas deja claro que la era de la autorregulación sin consecuencias ha llegado a su fin.