La UE cambia de estrategia: las patentes de reciclaje de baterías aumentan en un 42% para no depender de China

Los investigadores están intentando deshacerse del litio de las baterías a marchas forzadas, con el uso de nuevos compuestos químicos que evitan el uso del preciado elemento; pero solo eso no será suficiente, y por eso el reciclaje de las baterías actuales ha ganado tanta importancia.

Está claro que depender del litio en exceso será una debilidad en el futuro próximo por la situación geopolítica mundial. La mayor parte del litio mundial proviene de China, un país que se encuentra en una relación tensa con el resto de las grandes potencias.

Eso explica que las patentes de reciclaje de baterías hayan experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos años, con la intención de reaprovechar las baterías que ya están en el mercado de manera más eficiente.

Según un informe publicado hoy por la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE), las patentes vinculadas a la economía circular de las baterías crecieron a una tasa media anual del 42% entre 2017 y 2023.

Esta cifra es notablemente superior al 16% de crecimiento registrado en la fabricación general de baterías recargables durante el mismo periodo. Algo que se explica por la necesidad urgente de gestionar el final de la vida útil de las baterías de iones de litio.

Y es que se estima que, para el año 2030, unos 1,2 millones de baterías de vehículos eléctricos habrán cumplido su ciclo, una cifra que se disparará hasta los 14 millones en 2040.

Solo en 2025, más de uno de cada cuatro coches vendidos en el mundo ya era eléctrico, lo que intensifica la demanda de minerales críticos cuyas cadenas de suministro están altamente concentradas en pocos países como China.

No es casualidad que las empresas asiáticas dominen actualmente este sector tecnológico. En 2023, los solicitantes de patentes de Asia acumularon el 63% de las familias internacionales de patentes en el ámbito de la circularidad de las baterías.

Aunque empresas como Toyota, LG y Sumitomo han sido las líderes históricas en este terreno, recientemente fueron superadas por la firma china Brunp, que ha impulsado la cuota de China en este mercado del 5% en 2013 al 29% en 2023.

Y hace poco, Japón reveló un nuevo método para obtener el 90% del litio de baterías usadas que es mucho más eficiente y barato, una de las mejores noticias que ha podido recibir su sector tecnológico y algo a lo que también aspira la UE.

“La innovación en tecnologías de circularidad de las baterías es clave para asegurar el acceso a recursos, reforzar la competitividad y reducir el impacto medioambiental”, afirma António Campinos, presidente de la OEP.

Por su parte, el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, destaca que “acelerar la innovación en el campo del reciclaje y de la reutilización puede aliviar la presión sobre las cadenas de suministro de minerales críticos”.

En Europa, la actividad representa el 20% del total mundial y se especializa en la recogida y transformación química para recuperar materias primas. Al mismo tiempo, se continúa avanzando en nuevas tecnologías como las baterías de estado sólido.

Por ejemplo, este mismo 2026 la empresa finlandesa Donut Lab presentó una batería de este tipo con una densidad energética de 400 Wh/kg, capaz de cargarse al 100% en cinco minutos y con una vida útil de diseño de 100.000 ciclos.