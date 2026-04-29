Japón cambia de estrategia: usará robots humanoides en los aeropuertos para cargar maletas ante la falta de personal

El robot humanoide Unitree G1 tiene un nuevo 'empleo'. Tras aparecer en programas de televisión, como 'El Hormiguero' en España, y hacer de azafato en un avión, este androide ahora trabajará en los aeropuertos de Japón para hacer frente a la falta de personal humano.

Las pistas del aeropuerto de Haneda, en Tokio, se han convertido en el campo de pruebas real donde el Unitree G1 debe demostrar que es capaz de mover carga y equipaje codo con codo con los operarios.

Ante un Japón que se enfrenta a un récord de turismo -más de 7 millones de visitantes solo a principios de 2026- y una población activa que no deja de menguar, el despliegue de tecnología china se presenta como la única solución viable para evitar el colapso logístico.

Esta iniciativa, llevada a cabo por Japan Airlines (JAL) en colaboración con GMO Internet Group, no es un simple experimento publicitario.

A diferencia de otros robots industriales que operan en entornos cerrados, el Unitree G1 ha sido diseñado para ejecutar tareas que requieren una motricidad fina y una coordinación constante.

Durante las demostraciones oficiales supervisadas por expertos, se pudo ver al robot empujando cuidadosamente bultos de carga sobre una cinta transportadora conectada directamente a la bodega de un avión.

No se trata de un movimiento mecánico; el robot es capaz de ajustar su fuerza y dirección según la resistencia de la carga.

Japan Airlines is trialing China’s Unitree G1 humanoid robots for cargo handling, as its working-age population is shrinking. pic.twitter.com/YH2cxiQIga — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) April 28, 2026

Además, el G1 demostró una capacidad de interacción "social" básica pero crucial para la seguridad operativa. Tras finalizar una maniobra de empuje, el humanoide realizó un gesto de confirmación hacia un trabajador cercano, validando que la tarea se había completado con éxito.

Esta coordinación inicial en condiciones reales, según reporta The Guardian, es lo que marca la diferencia entre un autómata aislado y un colaborador robótico que puede integrarse en el flujo de trabajo humano sin provocar retrasos ni riesgos laborales.

Técnicamente, el G1 es una proeza: cuenta con 23 grados de libertad, lo que le otorga una flexibilidad motriz casi humana. Equipado con sensores LiDAR 3D y cámaras de profundidad, el robot puede navegar por las caóticas pistas de Haneda esquivando obstáculos imprevistos.

Su tamaño es estratégico: con 1,32 metros de altura y 35 kilogramos de peso, es lo suficientemente compacto para moverse en los espacios reducidos entre los carros de equipaje y el fuselaje. Además, su diseño totalmente plegable permite que, una vez terminado el turno, se pueda almacenar sin ocupar apenas espacio.

Lo que hace realmente especial al Unitree G1 es su proceso de aprendizaje. El robot se entrena en un entorno virtual utilizando el simulador Nvidia Isaac y, mediante un "gemelo digital", los ingenieros replican acciones humanas capturadas en vídeo y las perfeccionan mediante aprendizaje por refuerzo.

Gracias al enfoque Sim2Real, estas habilidades se transfieren al robot físico, permitiéndole operar de forma fluida.

Según informa Aero Time, este despliegue por etapas permitirá identificar los casos de uso más eficientes antes de una implementación permanente prevista para 2028.

Los directivos de Japan Airlines han subrayado que el uso de robots para estas tareas físicamente exigentes reducirá drásticamente la fatiga de los empleados, permitiéndoles centrarse en la supervisión de la seguridad, una tarea que seguirá bajo control humano.