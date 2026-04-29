Así es el helicóptero que ha pilotado el Rey de España, el NH-90, en la Base Naval de Rota

España se posiciona como un actor fundamental en la industria aeroespacial europea gracias a proyectos de alta tecnología como el NH-90. Esta aeronave representa el compromiso del país con la innovación constante en sus sistemas de defensa y transporte táctico.

Recientemente, Su Majestad el Rey Felipe VI tuvo la oportunidad de comprobar personalmente las capacidades de este modelo durante una visita oficial. El monarca se puso a los mandos de la aeronave en la base de Agoncillo, situada en La Rioja, demostrando su pericia como piloto.

Esta actividad no fue solo un gesto simbólico, sino una validación directa de la confianza en el material que opera el Ejército de Tierra. Durante el trayecto, el Rey pudo experimentar la precisión de los mandos y la estabilidad que define a esta plataforma aérea de última generación.

El NH-90 es un helicóptero biturbina de tamaño medio que ha sido diseñado para cumplir con los requisitos más exigentes de las fuerzas especiales. Su desarrollo es el resultado de una colaboración internacional donde la industria nacional desempeña un papel determinante y estratégico.

La planta de Airbus Helicopters en Albacete es el centro neurálgico donde se ensamblan y prueban estas unidades destinadas a las misiones más complejas. Este enclave industrial asegura que el conocimiento técnico permanezca en territorio propio y fomenta el crecimiento del sector aeronáutico manchego.

Una de las características más destacadas de este aparato es su avanzado sistema de control de vuelo digital conocido como fly-by-wire. Esta tecnología permite una maniobrabilidad excepcional y reduce significativamente la carga de trabajo de los pilotos en entornos críticos.

El uso extensivo de materiales compuestos en su fuselaje garantiza una resistencia superior frente a la corrosión y los impactos. Al ser más ligero que los metales tradicionales, el helicóptero optimiza su consumo de combustible y aumenta su capacidad de carga útil de manera notable.

Futuro NH90 para las fuerzas especiales del Ejército de Francia Airbus

En el plano mecánico, el NH-90 cuenta con potentes motores General Electric que han sido adaptados específicamente para las necesidades operativas locales. Estos propulsores permiten operar en condiciones de gran altitud y temperaturas extremas con un margen de seguridad muy elevado.

La variante destinada a las misiones de operaciones especiales, denominada MSPT, incluye equipos específicos de última hornada. Entre ellos destacan los sistemas de visión nocturna mejorados y los sensores infrarrojos de barrido frontal que facilitan la navegación en oscuridad total.

La versatilidad de la plataforma permite configurarla rápidamente para tareas de evacuación médica, transporte de tropas o apoyo logístico. Esta capacidad multitarea asegura que una sola flota pueda cubrir un espectro muy amplio de necesidades sin requerir múltiples modelos diferentes.

El interior de la cabina de carga ha sido diseñado para ofrecer el máximo volumen disponible dentro de sus dimensiones exteriores compactas. Esto facilita el despliegue de unidades de infantería con todo su equipo personal de forma rápida y segura en cualquier terreno.

Equipo nuevo del NH90 Standard 2 Airbus

La seguridad de los ocupantes es una prioridad absoluta que se refleja en sus asientos con absorción de impactos y un tren de aterrizaje reforzado. Estos elementos están pensados para proteger la integridad del personal incluso en situaciones de aterrizajes forzosos o condiciones hostiles de combate.

Otro aspecto fundamental es su baja firma acústica y de radar, lo que le otorga una capacidad de infiltración muy valorada por las fuerzas especiales. Gracias a su diseño aerodinámico, el helicóptero puede aproximarse a sus objetivos minimizando el riesgo de ser detectado por el enemigo.

La integración de sistemas de autoprotección automáticos permite al NH-90 detectar amenazas de misiles y lanzar contramedidas sin intervención humana inmediata. Este nivel de automatización es vital cuando los segundos marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso de una incursión aérea.

El mantenimiento de estas aeronaves se ha simplificado gracias a un sistema de diagnóstico integrado que monitoriza la salud de cada componente en tiempo real. Esto permite realizar reparaciones preventivas y asegurar que la disponibilidad de la flota sea siempre la máxima posible para el servicio.

La formación de los pilotos españoles para manejar este complejo sistema se lleva a cabo en simuladores de alta fidelidad que replican cada escenario imaginable. El aprendizaje en estos entornos virtuales garantiza que, al pasar a la aeronave real, el personal esté perfectamente cualificado para el vuelo.

El helicóptero también destaca por su capacidad de operar desde buques de la Armada, lo que amplía su radio de acción a misiones internacionales de paz. Sus palas del rotor principal y la cola pueden plegarse automáticamente para ocupar el mínimo espacio posible en los hangares navales.

Este avance en la capacidad aeromóvil supone un hito en la historia de la aviación militar del país y consolida su posición en la OTAN. Los aliados reconocen en el NH-90 una herramienta de gran valor para la interoperabilidad en misiones conjuntas fuera de las fronteras nacionales.

La inversión realizada en este programa no solo fortalece la defensa, sino que genera miles de empleos cualificados en las regiones de Andalucía y Castilla-La Mancha. La transferencia tecnológica asociada al proyecto garantiza que las empresas locales puedan competir en los mercados globales más exigentes.

El Rey en la cabina del NH-90 Casa Real

El vuelo realizado por el Rey Felipe VI subraya la importancia de este activo para la estabilidad institucional y la preparación militar. La modernización del parque de helicópteros con el NH-90 es un proceso que beneficia tanto a la industria como a la sociedad.