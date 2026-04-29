España cambia las reglas: la Guardia Civil acaba con Kodispain, uno de los mejores trucos para ver fútbol gratis

Los golpes contra la piratería llegan uno tras otro en España. Mientras que los bloqueos de páginas web continúan a marchas forzadas, también se están organizando operaciones policiales contra los responsables de estos servicios ilegales.

El caso de hoy es especialmente llamativo, porque no se ha centrado en cerrar o bloquear una página web, sino un complemento para ampliar las capacidades ilegales de una aplicación que normalmente se usa de manera legal.

Hablamos de Kodispain, uno de los complementos más usados de la aplicación Kodi que permite el acceso a un repositorio de contenido en español, incluyendo partidos de fútbol, y que ahora ha sido "neutralizado" por la Guardia Civil tras una denuncia de LaLiga y Telefónica.

La investigación, liderada por agentes de la Comandancia de Madrid, se centró en un individuo acusado de facilitar el acceso no autorizado a partidos de fútbol de Primera y Segunda División Española.

En concreto, esta persona está acusada de distribuir "las instrucciones, manuales y enlaces de los partidos de fútbol" a través de un canal de mensajería que superaba los 26.000 seguidores habituales.

Lo interesante del caso es que un primer análisis reveló que el acusado se estaba aprovechando de "un software legítimo" diseñado para ser "ampliable y programable"; aunque el comunicado del Ministerio del Interior no lo ha confirmado, se trata de Kodi.

Interfaz de Kodi

Kodi es una aplicación de centro multimedia de código abierto y gratuita, que permite a los usuarios centralizar todo su entretenimiento digital bajo una sola interfaz; además de reproducir todo tipo de archivos multimedia, su punto fuerte se encuentra en su capacidad de organizarlos y ponerlos a disposición del usuario en todo tipo de pantallas, ya sea televisores o smartphones.

Por lo tanto, Kodi es una app completamente legal, diseñada para reproducir el contenido que tenemos en nuestro disco duro; y lo mejor es que es ampliable gracias a los complementos o 'add-ons', pequeños programas que amplían sus posibilidades, como por ejemplo, para reproducir vídeos de YouTube o de otras plataformas.

Kodispain era uno de esos complementos, pero su función entraba más en el terreno de la ilegalidad, al ofrecer acceso a contenido pirata organizado por diferentes categorías, como películas, series, música y la retransmisión de eventos deportivos en directo; esto último ha sido su perdición.

En el momento de escribir estas palabras, el repositorio de Kodispain ha dejado de estar accesible y el complemento no se puede descargar desde su página oficial. Además, en las últimas semanas los usuarios del complemento han usado las redes sociales y apps de mensajería para quejarse de que ha dejado de funcionar.

Esta operación representa un cambio de táctica en la lucha contra la piratería, con una operación más quirúrgica contra el elemento concreto que está vulnerando los derechos; en vez de intentar cerrar o bloquear Kodi, la operación se ha centrado únicamente en este complemento, como tal vez hubieran intentado en el pasado.