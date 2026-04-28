EEUU cambia las reglas de la guerra: estrena un avanzado submarino nuclear de 7.800 toneladas y tecnología punta

Estados Unidos sigue ampliando su arsenal con importantes novedades. Tras probar una plataforma de artillería autónoma que maniobra y dispara sola, ahora ha estrenado un avanzado submarino nuclear de 7.800 toneladas y tecnología punta.

La Armada de los Estados Unidos ha dado un paso definitivo en su estrategia de dominio submarino con la entrada en servicio del USS Idaho (SSN 799).

Se trata de un submarino nuclear de 7.800 toneladas de acero y tecnología punta, ha sido oficialmente comisionado en una ceremonia tradicional que marca el final de años de compleja ingeniería y construcción.

El flamante buque se integra en la Armada como el vigésimo sexto submarino de la clase Virginia, aunque su verdadera importancia reside en su configuración interna.

El USS Idaho es el octavo buque construido bajo los estándares del Bloque IV, la serie más avanzada y refinada de esta familia de sumergibles.

Su bautismo de fuego administrativo ocurrió tras ser presentado originalmente en marzo de 2024 en los astilleros de Electric Boat, y su despliegue responde a una necesidad crítica de seguridad nacional.

Desde un punto de vista técnico, el USS Idaho es una maravilla de la propulsión nuclear. Con una longitud de 115 metros y una manga de más de 10 metros, el submarino está diseñado para ser prácticamente incansable.

submarino de ataque rápido USS Idaho (SSN-799), US Navy

Su corazón es un reactor nuclear desarrollado para operar durante toda la vida útil del buque, eliminando la necesidad de realizar costosas y lentas paradas para el reabastecimiento de combustible.

Esta innovación no solo reduce de forma drástica los costes operativos a largo plazo, sino que aumenta la disponibilidad de la nave, permitiendo despliegues de larga duración y minimizando el tiempo de inactividad por mantenimiento en puerto.

Las capacidades operativas del Idaho lo convierten en una herramienta polivalente dentro del teatro de operaciones moderno.

Gracias a sus avanzadas características de sigilo, el submarino puede operar en entornos complejos sin ser detectado, realizando tareas que van desde la vigilancia y la recopilación de inteligencia hasta el apoyo directo a operaciones especiales.

Por supuesto, no olvida sus funciones tradicionales de guerra antisubmarina y antisuperficie, apoyadas por sistemas de a bordo que permiten procesar datos en tiempo real para obtener un conocimiento total de la situación bajo el agua.

El nombre del buque no es casual y arrastra consigo un legado histórico que se remonta a más de un siglo. El USS Idaho es el quinto buque de la Armada en llevar el nombre de este estado, sucediendo al legendario acorazado BB-42 de la clase Nuevo México.

La construcción de este gigante ha sido posible gracias a la colaboración estratégica entre General Dynamics Electric Boat y HII Newport News Shipbuilding, los dos pilares de la fabricación de submarinos en el país.