Australia cambia las normas: plantea un impuesto a los gigantes tecnológicos para financiar el periodismo

El logo de Google y la bandera de Australia. Reuters Omicrono

El Gobierno de Australia anunció este martes un nuevo plan para obligar a grandes plataformas tecnológicas como Google, Meta o TikTok a pagar por el uso de contenidos periodísticos,a través de un gravamen del 2,25 % sobre sus ingresos locales en caso de no llegar a acuerdos con los medios de comunicación.

La iniciativa, presentada por el Ejecutivo de Anthony Albanese, se enmarca en el borrador legislativo del llamado Incentivo de Negociación con los Medios de Noticias (NBI, por sus siglas en inglés), que permanecerá en consulta pública hasta el 18 de mayo.

El objetivo es reemplazar el actual sistema de negociación con plataformas digitales, que el Gobierno considera insuficiente.

Bajo el esquema propuesto, las plataformas podrán evitar el impuesto firmando acuerdos comerciales con editores de noticias, con incentivos adicionales para quienes lleguen a pactos con medios más pequeños.

El Ejecutivo calcula que el modelo podría generar hasta 250 millones de dólares australianos (150 millones de euros) anuales para el sector de la prensa.

"Cada vez más personas obtienen sus noticias directamente de Facebook, TikTok y Google, y creemos que es justo que las grandes plataformas digitales contribuyan al arduo trabajo del periodismo que enriquece sus feeds y genera sus ingresos", declaró la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, en una conferencia de prensa recogida por Reuters.

"Las plataformas deberían llegar a acuerdos con los medios de comunicación. Si deciden no hacerlo, acabarán pagando más", afirmó.

El buscador de Google en el móvil. Shutter Speed/Unsplash El Androide Libre

La medida responde a la creciente distribución de noticias a través de redes sociales y buscadores, donde, según el Gobierno, las plataformas se benefician del contenido periodístico sin retribuir adecuadamente a sus creadores.

El nuevo modelo se aplicaría a empresas con ingresos anuales superiores a 250 millones de dólares australianos y una amplia base de usuarios en el país, lo que afecta de facto a las principales tecnológicas globales.

Si las plataformas optan por no firmar acuerdos, los fondos recaudados se redistribuirían entre los medios según criterios como el empleo de periodistas.

"El programa de incentivos para la negociación en los medios de comunicación significa que si una plataforma no llega a un acuerdo con un editor de noticias, el dinero nos llegará a nosotros y nosotros distribuiremos esos fondos a las organizaciones de noticias en función del número de periodistas que empleen", dijo Wells.

El Gobierno australiano defiende que la medida es esencial para asegurar la viabilidad del periodismo y mantener un ecosistema informativo plural, considerado clave para el funcionamiento democrático del país.

La propuesta llega en un contexto de creciente presión internacional sobre las grandes tecnológicas, con varios países europeos y latinoamericanos que ya han adoptado o estudian mecanismos similares para compensar a los medios por la distribución de sus contenidos en plataformas digitales.