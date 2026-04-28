Adiós a Freepik: se transforma en Magnific para liderar desde Málaga la creación de contenido usando inteligencia artificial

Freepik cambia por completo. La compañía malagueña ha anunciado hoy el relanzamiento como Magnific, un cambio de nombre y de imagen con el que confirma que ya son mucho más que un banco de imágenes: son la plataforma creativa con IA más completa del mundo.

"El problema nunca fue el producto", explica el CEO de la compañía, Joaquín Cuenca Abela. "La gente veía fragmentos: Freepik como banco de imágenes, Magnific como un upscaler. Esta es la primera vez que el sistema completo es visible como una única plataforma". La identidad de Magnific se desarrolló junto con la agencia de estrategia y marca Area17. El nuevo logo —dos cuadrados que se expanden hacia arriba— visualiza la idea central de la compañía: herramientas que hacen que tu trabajo sea más grande y mejor.

Con la industria creativa en plena ebullición, la empresa ha anunciado también que dispone de 200 millones de dólares de ingresos anuales recurrentes, más de 1 millón de suscriptores de pago y está en más de 250 equipos de empresas.

El relanzamiento con Magnific reúne capacidades que antes estaban separadas, incluyendo la generación de imágenes, vídeo, upscaling, audio o la colaboración, todo en un único entorno de producción.

De este modo la empresa malagueña llega para cubrir todo el espectro creativo de principio a fin. Esa es su ambición.

Logo de Magnific

Lo hace sabiendo que es la plataforma creativa AI-first más completa del mercado, pues ningún competidor estadounidense —ni Midjourney, ni Runway o Leonardo— ofrece esta combinación de capacidades bajo un mismo techo.

Busca ofrecer los mejores modelos de imagen y vídeo del mercado, una tecnología de mejora de imagen líder, un espacio colaborativo en tiempo real, herramientas exclusivas en 3D, así como una con más de 250 millones de assets.

Un cambio estructural del sector

Este salto en la ambición de la compañía busca reflejar "un cambio más amplio que ya está en marcha", explican. Buscan liderar la transición de herramientas fragmentadas a una infraestructura creativa integrada, y de los roles creativos tradicionales a lo que su CEO, Joaquín Cuenca Abela, describe como la economía "no-collar", en referencia a una evolución de los empleos de cuello azul y cuello blanco de las revoluciones industrial y digital.

"Los creativos están a punto de volverse más poderosos de lo que nadie esperaba. Esa es la economía no-collar. La de personas que no visten con cuello de camisa. Y ya está en marcha", sentencia Cuenca Abela.

Freepik se convierte en Magnific

El gran punto en la evolución de Freepik a Magnific es el respaldo de las empresas usando su plataforma como herramienta profesional. Entre ellas, se encuentran los equipos creativos de la BBC, DeliveryHero, Huel, R/GA, Damm o Job&Talent, quienes ejecutan flujos de trabajo para generar assets, prototipados visuales así como el escalado de contenido.

De hecho, la empresa explica que el plan Business ha superado las 2.000 suscripciones en 6 semanas y avanza a un ritmo de 150 nuevos equipos a la semana.

Desde Freepik también alertan sobre un cambio estructural en el sector. Ahora, el 72% de los nuevos creadores que se unen a la plataforma se identifican como principiantes. "Esto revela que el coste y la complejidad de crear contenido de alta calidad está disminuyendo rápidamente. Lo que históricamente requería un estudio, un equipo y un capital significativo, hoy puede ser ejecutado de forma individual gracias a las herramientas adecuadas", detallan.

Nueva interfaz de Magnific

"En el futuro, haremos películas de la misma forma que escribimos libros. Una persona con una visión y las herramientas para ejecutarla", asevera el CEO.

Lo cierto es que lo que Cuenca Abela defiende no es algo teórico, es algo real que ya está sucediendo entre equipos profesionales de cine, publicidad o campañas de marca.

Así por ejemplo The Chronicles of Bones, una serie original de Phantom X; la campaña de The Berry de Puma y Manchester City, la campaña de Carl's Jr. con Paris Hilton o anuncios de Alain Afflelou son los mejores prescriptores de la tecnología con IA de la empresa malagueña.