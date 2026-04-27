La UE cambia las normas: los cargadores que se vendan a partir de 2028 deberán tener un puerto USB-C obligatorio

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa en Bruselas. Reuters

Después de cambiar las normas de los ordenadores portátiles y de los smartphones para establecer el puerto USB-C como obligatorio para recargar la batería, ahora le toca el turno a uno de los accesorios más importantes: el propio cargador.

En efecto, aunque las reglas originales establecieron la conexión USB-C como obligatoria en dispositivos electrónicos, en teoría no decían nada de los cargadores, que estaban exentos y técnicamente podían seguir usando cualquier conexión.

Gracias a este lapso, muchos fabricantes siguen ofreciendo cargadores con la conexión USB-A clásica, que requieren de un cable adaptador para conectarlo con un smartphone o portátil con conexión USB-C. De esa manera, ahorran en los costes de producción.

Ahora, la Comisión Europea ha cerrado este 'agujero' en las normas con la nueva reglamentación 2025/2052 que sustituye a la original del 2019 y que incluye nuevos requisitos para dispositivos diseñados para recargar baterías.

En concreto, las nuevas medidas afectan a adaptadores de corriente, cargadores inalámbricos, bases de carga inalámbrica, cargadores de baterías externas y a los cables USB que se vayan a vender a partir del año 2028.

La UE aglutina todos esos dispositivos en la categoría de "Fuentes de alimentación externas" (EPS por sus siglas en inglés), de los que se venden 400 millones de unidades cada año y el cambio más obvio de las nuevas reglas es que estarán obligados a tener al menos un puerto USB-C para la carga.

Un ejemplo de cargador que será legal por incluir al menos un puerto USB-C Lidl El Androide Libre

Hay que aclarar que eso no significa que solo se puedan usar puertos USB-C; la normativa permite que los fabricantes incluyan otros puertos como USB-A en sus cargadores, pero como mínimo, uno de los puertos debe ser USB-C.

De esta manera, se garantiza que el consumidor solo tenga que usar un tipo de cable, de USB-C a USB-C, para todos sus dispositivos y cargadores sin importar la marca o el tipo que sean, eliminando la necesidad de usar diferentes cables o cargadores.

Los cargadores que se vendan en lo que queda del 2026 y en el 2027 no tienen que seguir estas reglas aún, pero en la práctica muchos fabricantes ya han incluido un puerto USB-C en sus nuevos cargadores, en previsión de este cambio de normativa.

Pese a eso, aún es posible encontrar cargadores que solo tienen una conexión USB-A en tiendas españolas y de otros países europeos; estos modelos serán prohibidos a partir del 2028.

Pero el puerto USB-C no es la única novedad que implementan estas nuevas normas; la UE ha aprovechado para establecer nuevos requisitos mínimos de eficiencia que permitirán ahorrar en la factura de la luz.

A partir del 2028, los cargadores con una potencia de hasta 240 W tendrán que consumir menos cuando estén enchufados pero no cargando; además, los cargadores de más de 10 W (es decir, la inmensa mayoría) serán más eficientes en cargas parciales, cuando no carguemos hasta el 100% de la batería.