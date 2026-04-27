China cambia las normas: está creando un ejército de 8.500 robots para gestionar toda su red eléctrica en el 2030

Un empleado de la empresa estatal de China demuestra el control de un robot humanoide Reuters Omicrono

China es uno de los países más avanzados en lo que respecta a robots humanoides, con grandes logros obtenidos por sus empresas más punteras; pero lo que se ha confirmado esta semana representa un salto mucho mayor que un simple logro técnico, se trata de una de las mayores adopciones masivas de esta tecnología.

Y es que China está sentando las bases para una transformación sin precedentes en su infraestructura crítica con la creación de un auténtico ejército de robots destinados a gestionar su red eléctrica.

Según informes recientes de medios asiáticos como Jiemian y el South China Morning Post, la Corporación Estatal de la Red Eléctrica de China, la mayor empresa de servicios públicos del mundo, ha asignado una inversión inicial de 6.800 millones de yuanes (aproximadamente 845 millones de euros) para la adquisición de robots con inteligencia artificial aplicada durante el año 2026.

Este plan contempla la integración de 8.500 robots autónomos diseñados para supervisar y mantener las redes de transporte de energía. La mayoría de estas unidades, 5.000, serán robots cuadrúpedos Feiyun, similares a perros mecánicos, capaces de patrullar subestaciones y líneas de alta tensión en terrenos de difícil acceso o condiciones climáticas extremas.

Estos robots cuentan con algoritmos de adaptación al terreno y detección multimodal, lo que les permite subir escaleras y moverse por subestaciones con obstáculos que detendrían a un robot con ruedas.

Pero además, se ha confirmado que las unidades restantes serán robots humanoides o con dos brazos, que están siendo entrenados para ejecutar tareas operativas complejas que hasta ahora requerían la intervención humana, como la apertura de cajas de control o la detección de fugas eléctricas mediante varillas aislantes.

Estos robots humanoides están siendo entrenados en laboratorios para replicar con exactitud los movimientos de los ingenieros humanos. Su gran ventaja es que no requieren modificar las instalaciones existentes, ya que usan las mismas herramientas e infraestructura que una persona.

Este despliegue masivo forma parte de una estrategia nacional para modernizar la red y adaptarla al aumento del consumo y a la intermitencia de las energías renovables, y viene de la mano de una inversión multimillonaria. En el primer trimestre de 2026, la inversión total en la red eléctrica china ya alcanzó los 160.000 millones de yuanes (20.000 millones de euros), lo que supone un gasto diario de 1.800 millones de yuanes.

Li Duanjiao, responsable del laboratorio de robótica de la compañía Guangdong de China Southern Power Grid, destaca la evolución de estos sistemas: “En esta etapa, estamos entrenando a los robots para realizar inspecciones y operaciones básicas, cubriendo seis escenarios y 15 habilidades diferentes. En algunos casos, los robots ya se han desplegado y probado desde el año pasado”.

Según el experto, estas máquinas están reemplazando gradualmente a los humanos en tareas repetitivas y peligrosas, especialmente en zonas montañosas remotas. El objetivo final es crear una red "inteligente" que pueda autogestionarse para el 2030.