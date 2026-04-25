La UE cambia las normas: los portátiles que se vendan a partir de 2027 deberán tener baterías que sean fáciles de extraer

La Unión Europea sigue teniendo en el punto de mira a los ordenadores portátiles. Tras la ley que obliga a que los modelos que se vendan desde ahora tengan puerto USB-C para unificar cargadores, ahora la UE pide que a partir de 2027 tengan baterías que sean fáciles de extraer.

Con esta medida la UE da un golpe definitivo a uno de los mayores problemas de obsolescencia en la informática personal. Tras años de portátiles diseñados como bloques cerrados donde la batería es casi imposible de extraer, el nuevo Reglamento (UE) 2023/1542 obligará a un cambio radical en el hardware.

A partir de febrero de 2027, ningún ordenador portátil podrá venderse en territorio europeo si su batería está pegada o soldada de forma que el usuario no pueda retirarla.

Hasta ahora, la tendencia de los fabricantes para lograr dispositivos más finos y ligeros ha sido sellar el interior del equipo. En muchos modelos actuales, la batería está sujeta al chasis con un adhesivo industrial extremadamente fuerte.

Esto obliga a los usuarios a pasar por el servicio técnico oficial o a usar pistolas de calor y disolventes peligrosos para intentar un cambio de celda.

Portátiles más fáciles de reparar

Con la entrada en vigor de esta normativa, la UE clarifica que las baterías deben ser "fácilmente extraíbles". Esto significa que deben poder retirarse utilizando herramientas comunes (un destornillador estándar) o que el fabricante debe incluir la herramienta específica gratis con el producto.

Queda estrictamente prohibido el uso de pegamentos que impidan la separación de la batería del dispositivo

Una batería extraíble de un portátil.

El objetivo de Bruselas es doble: sostenibilidad y ahorro para el consumidor. La batería es el primer componente que suele fallar en un portátil; al facilitar su cambio, se evita que los usuarios desechen un ordenador que aún funciona perfectamente solo porque su autonomía ha caído a la mitad.

La ley no solo afecta al diseño físico. Los fabricantes no podrán usar chips para "emparejar" la batería. Esto quiere decir que podrás comprar una batería compatible de terceros y el portátil deberá aceptarla sin degradar el rendimiento.

Por otro lado, las marcas estarán obligadas a ofrecer baterías de repuesto durante un mínimo de 5 años después de que el modelo deje de comercializarse y el sistema operativo deberá mostrar de forma transparente los ciclos de carga y el estado real de degradación de la celda.

Esta normativa supone un desafío técnico para ingenieros de marcas que apuestan por los modelos ultraligeros y finos: el uso de tornillos y conectores físicos ocupa más espacio que el pegamento, lo que podría traducirse en un ligero aumento del grosor de los equipos.

Sin embargo, la UE ha sido clara: la reparabilidad y el reciclaje de materiales críticos como el litio y el cobalto son ahora la prioridad absoluta, por encima de la estética minimalista de los últimos años.

Aquellos fabricantes que no adapten sus cadenas de montaje antes de la fecha límite de 2027 se enfrentarán a la prohibición de venta de sus equipos en todo el mercado común europeo.

Pero ¿en qué se diferencia esta ley de la de reparación de julio de este año? Mientras que la ley que entra en vigor en apenas unos meses se centra en que haya piezas de repuesto generales (pantallas, teclados), esta normativa de 2027 es un reglamento específico de sostenibilidad de baterías.

Esta ley es, incluso, más estricta porque no solo pide que se pueda reparar, sino que prohíbe técnicas de fabricación específicas (como el pegado térmico) y obliga a un sistema de reciclaje circular de los componentes químicos de la batería.