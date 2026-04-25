Finlandia desafía las normas: inaugura un gigantesco puente de 1,19 km pensado solo para peatones, bicicletas y tranvías

Finlandia ha inaugurado su puente más largo, pero también uno de los más singulares. Se trata del puente Kruunuvuori, abierto al público el pasado fin de semana y que no está pensado para coches ni motocicletas: solo lo usarán peatones, ciclistas y tranvías, que comenzarán a circular a principios del próximo año.

Con 1,19 kilómetros de longitud, esta estructura es el último tramo de los llamados Crown Bridges, un conjunto de tres puentes diseñado para conectar los suburbios de la isla oriental de Helsinki con el centro de la ciudad.

El objetivo de esta gigantesca infraestructura es mejorar la movilidad en una zona en expansión sin renunciar al estilo de vida ligado al entorno natural que caracteriza a estos barrios.

El puente une Kruunuvuorenranta, en el paseo marítimo, con la isla de Korkeasaari, el distrito de Laajasalo y el centro de Helsinki.

Su diseño corre a cargo de la firma británica Knight Architects y de la ingeniería estructural WSP Finland, que han apostado por una gran estructura atirantada sostenida por un pilón de 135 metros de altura.

El puente Kruunuvuori da servicio a rutas peatonales, ciclistas y de tren ligero. WSP/Arquitectos Knight Omicrono

Más allá de sus dimensiones, el puente incorpora varios detalles pensados para mejorar la experiencia de uso. Según WSP, su curvatura no responde solo a criterios estructurales, sino también a la sensación de avance al cruzarlo a pie, algo que hace más evidente el destino hacia el que se dirige el usuario.

La infraestructura también cuenta con iluminación LED de colores en el pilón, que cambia en función de la hora del día y la estación del año.

En el extremo sur, las barandillas están diseñadas para proteger a peatones y ciclistas del viento, mientras que los tubos de plástico que recubren los cables facilitan que el hielo se desprenda con mayor facilidad.

La obra ha requerido unas 100.000 horas de diseño y se ha concebido para tener una vida útil de 200 años. Eso implica una planificación específica en materiales, estructura y mantenimiento, con soluciones como acero inoxidable en las barras de refuerzo de los pilares marinos para evitar la corrosión y minimizar el desgaste a largo plazo.

El puente Kruunuvuori da servicio a rutas peatonales, ciclistas y de tren ligero. WSP/Arquitectos Knight Omicrono

Aún continúan los trabajos del sistema de tranvía ligero asociado al puente, que deberá aliviar el tráfico en Laajasalo antes de que su población se duplique con la llegada del nuevo barrio residencial de Kruunuvuorenranta. También servirá para reducir la presión sobre las líneas orientales del metro de Helsinki.

Con este proyecto, Finlandia se coloca como referencia en infraestructura pensada para el transporte público y la movilidad urbana. De hecho, se presenta como uno de los puentes de transporte público más grandes del mundo, al combinar vías peatonales y tranvía en una sola estructura.