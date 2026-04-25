España cambia las reglas: una operadora lanza una tarifa de fibra óptica de 400 Mb por solo 22 euros al mes y para siempre

Mientras el gobierno de España obligará a partir de 2027 a las operadoras a subir la velocidad de Internet y bajar precios, hay una compañía que ha querido adelantarse lanzando una interesante oferta: una tarifa de fibra óptica de 400 Mb por solo 22 euros al mes y para siempre.

La operadora Adamo ha decidido agitar el sector de las telecomunicaciones con una agresiva ofensiva de precios que busca plantar cara a los grandes grupos y captar tanto a usuarios individuales como a núcleos familiares: la compañía ha lanzado una tarifa de fibra óptica de 400 Mb por solo 22 euros al mes.

Esta oferta destaca no solo por su bajo coste, sino por su carácter definitivo, ya que la empresa garantiza que el precio se mantendrá para siempre, incluyendo además el router sin costes añadidos para quienes solo necesiten conexión a internet en su hogar.

Para las familias con necesidades de conectividad más exigentes, la compañía también ha presentado el paquete denominado Caaalma Total 4.

Este plan integral ofrece una velocidad de 1 Gb de fibra óptica simétrica acompañada de cuatro líneas móviles con llamadas y datos ilimitados por un precio cerrado de 49 euros mensuales.

Al igual que en su oferta de solo fibra, Adamo asegura que este importe no sufrirá variaciones en el tiempo, buscando ofrecer tranquilidad al cliente frente a las habituales subidas de tarifa del sector.

La apuesta tecnológica de este nuevo paquete familiar se refuerza con la inclusión de un router WiFi 6 de última generación.

Imagen de cables de fibra óptica y datos. PawinG/Pixabay Nokia / EP

Este componente es clave para garantizar que la señal de alta velocidad llegue de forma estable a todos los rincones de la vivienda, permitiendo la conexión simultánea de múltiples dispositivos sin pérdida de rendimiento.

Gracias a la tecnología WiFi 6, los usuarios pueden disfrutar de una mejor cobertura y una gestión más eficiente del tráfico de datos, algo esencial en hogares donde el streaming, el teletrabajo y el gaming conviven diariamente.

La filosofía de la empresa, como detallan en su comunicado de prensa, se sustenta en tres pilares: su fuerte vinculación con las zonas rurales, la cercanía en la atención y la transparencia.

Bajo el lema "somos de pueblos", Adamo se posiciona como el operador que acerca servicios esenciales allí donde otros no llegan, ofreciendo una atención al cliente gestionada por personas de la propia zona del usuario.

En cuanto a las condiciones contractuales, estos productos están sujetos a una permanencia de 12 meses.

Aunque la instalación está valorada en 175,45 euros, la operadora subvenciona la mayor parte del coste, cobrando únicamente 12,10 euros en la primera factura.

En caso de que el cliente decida darse de baja antes del primer año, deberá abonar la parte proporcional de la instalación subvencionada, con un máximo de 163,35 euros.

Estas nuevas tarifas están disponibles para contrataciones realizadas entre el 10 y el 30 de abril de 2026.