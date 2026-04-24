Ya es oficial: Elon Musk confirma que Tesla ya ha comenzado la producción de su robotaxi autónomo Cybercab

Elon Musk presentó en octubre de 2024 su polémico robotaxi autónomo Cybercab, cuyo primer modelo se fabricó por completo el pasado mes de febrero y que ahora Tesla ha comenzado su producción.

Ha sido el propio Elon Musk quien ha confirmado, a través de su cuenta de X (Twitter) y de forma escueta, que el "Cybercab ha iniciado la producción".

Una publicación en la que también ha compartido un breve vídeo con una vista desde el interior del vehículo en el que se ve cómo el robotaxi autónomo pasa del final de la línea de producción al mundo real.

Cabe recordar que el Cybercab es un coche autónomo que actuará como un taxi, al estilo Uber, y que no tiene ni volante ni pedales, tan solo una gran pantalla central y dos asientos.

Aunque lógicamente incluye tecnología de 'Full Self Driving' de Tesla. Al mismo tiempo de su publicación en X, Musk también se ha mostrado cauto con respecto a los robotaxis ante un despliegue más lento de lo esperado.

Cybercab has started production pic.twitter.com/MAeswanf96 — Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2026

Según informan desde Reuters, el lanzamiento del negocio de robotaxis de Tesla está avanzando más lentamente de lo esperado. Al menos eso indicaron varios analistas de Wall Street tras una actualización inusualmente pesimista del CEO Elon Musk.

Tras meses prometiendo una expansión agresiva del servicio de transporte autónomo de Tesla, Musk dio un giro inesperado el miércoles: en la presentación de resultados del primer trimestre, el tono triunfalista dejó paso a la prudencia.

Cybercab de Tesla

Musk prometió a los inversores llevar los robotaxis y vehículos autónomos a "una docena de estados aproximadamente" antes de que acabe el año, aunque aclaró que la compañía avanza con "cautela" para evitar accidentes mortales.

Sobre la expansión a Dallas y Houston —anunciada por Tesla en redes sociales el fin de semana— no dio ningún detalle adicional.

Ese mensaje contrasta con el que lanzó en julio del año pasado, cuando -recién estrenada la red piloto de Austin- prometió que los robotaxis llegarían a "la mitad de la población de EEUU antes de fin de año" y crecerían a un "ritmo hiperexponencial".

El reto que ahora enfrenta Tesla no es menor: escalar vehículos autónomos a gran escala es un problema que competidores como Waymo -filial de Alphabet- llevan años intentando resolver.

Los analistas de William Blair calificaron la conferencia del miércoles de "poco dinámica" y señalaron que Musk mostró "un tono inusualmente reservado y cauteloso sobre sus temas favoritos".

"El despliegue de los robotaxis ha sido mucho más lento de lo esperado", concluyeron. Tras la llamada, el mensaje fue inequívoco: los plazos para la expansión a gran escala se están moviendo.