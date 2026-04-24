España cambia las normas: cierran el mayor portal de piratería de manga en español y arrestan a 3 personas

España se está poniendo muy estricta con la piratería, con medidas como los bloqueos de páginas web que se están expandiendo a todas las operadoras que ofrecen servicio en el país.

Pero esa no es la única táctica contra estas prácticas, y hay otros métodos más directos para acabar con la piratería, como acaban de descubrir tres personas en Almería y millones de aficionados de todo el mundo.

Es en la capital andaluza donde la Policía Nacional ha desmantelado una de las mayores plataformas de piratería del mundo, con millones de usuarios mensuales que usaban la página web para leer los últimos capítulos de manga de sus autores favoritos.

Aunque el Ministerio del Interior no ha compartido el nombre de esta página, al mismo tiempo que se producía esta operación en redes sociales se produjo un alboroto por el cierre repentino de TuMangaOnline, también conocido como ZonaTMO.

TuMangaOnline era una de las páginas más populares entre los aficionados al manga, o cómic japonés, donde era posible leer al completo trabajos populares como Chainsaw Man o Jujutsu Kaisen.

Según un informe publicado en el 2024, el servicio recibió más de 1.000 millones de visitas a lo largo de ese año, por lo que era sin duda alguna la mayor plataforma para leer manga en español de manera gratuita.

Agentes de la Policía Nacional durante el registro del acusado de llevar la página TuMangaOnline Policía Nacional Omicrono

Sin embargo, ese no es el único tipo de contenido que ofrecía, y también era conocida por ofrecer acceso a cómics creados en otros países asiáticos como Corea del Sur (el conocido como manhwa) con títulos como Solo Leveling.

De manera irónica, todo indica que estas publicaciones coreanas fueron las que terminaron provocando el cierre de TuMangaOnline, ya que la investigación de la Policía Nacional se habría producido después de una denuncia proveniente de Corea del Sur.

Y es que, coincidiendo con la operación policial, la organización coreana de defensa del copyright, COA, la firma legal contra la piratería IP House y el bufete de abogados Santiago Mediano Abogados anunciaron la finalización de una operación de investigación de varios meses de duración, cuyos resultados compartieron con las autoridades locales.

Por lo tanto, aunque la Policía Nacional no lo ha aclarado oficialmente, todo indica que los agentes actuaron contra TuMangaOnline tras recibir datos de esta investigación ordenada desde Corea del Sur.

TuMangaOnline operaba desde 2014 y según la Policía Nacional, se trataba del "mayor repositorio de manga online de habla hispana", con millones de accesos mensuales solo en España y una "notable proyección internacional".

Los agentes descubrieron memorias USB ocultas en un termómetro de pared Policía Nacional Omicrono

Al igual que otras páginas pirata, TuMangaOnline se mantenía gracias a la publicidad que aparecía cada vez que el usuario interactuaba con la web; gracias a esto, los agentes calcularon que los responsables habrían obtenido beneficios superiores a los 4 millones de euros.

Durante la operación, el domicilio del principal investigado en Almería fue registrado y los agentes encontraron un "complejo entramado tecnológico" para el mantenimiento y funcionamiento de la plataforma.

Una revelación sorprendente de la operación es que el detenido estaba desarrollando una nueva página "complementaria" a TuMangaOnline que finalmente no se hará pública, y que mantenía información almacenada en dos dispositivos USB ocultos en un termómetro de pared, que contenían monederos de criptomonedas con un valor de 400.000 euros.