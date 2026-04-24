EEUU cambia las reglas de la guerra: prueba una plataforma de artillería autónoma que maniobra y dispara sola

Estados Unidos continúa ampliando su arsenal gracias al avance tecnológico. Tras anunciar un nuevo dron marítimo, el Cuerpo de Marines estadounidense ya está probando una nueva plataforma de artillería totalmente autónoma.

En colaboración con la empresa tecnológica Overland AI, las fuerzas estadounidenses han demostrado que su Unidad Terrestre Operada Remotamente para Fuego Expedicionario (Rogue Fires) ya es capaz de maniobrar de forma independiente a través de terrenos en disputa sin necesidad de intervención humana.

Este avance supone el primer despliegue confirmado de esta tecnología en misiones de fuego expedicionario, permitiendo que vehículos pesados de combate naveguen de forma fiable en entornos donde las señales de radiofrecuencia son inestables y los sistemas de posicionamiento global (GPS) están completamente anulados por el enemigo.

El núcleo tecnológico de esta hazaña reside en la combinación del sistema de autonomía OverDrive con el paquete físico SPARK, un conjunto de hardware y software que actúa como el cerebro y los sentidos del vehículo.

Mientras que OverDrive procesa los datos y toma decisiones críticas de movimiento en tiempo real, SPARK proporciona los sensores y la computación necesaria para traducir el entorno físico en datos digitales.

Durante las pruebas recientes, el prototipo Rogue Fires demostró una autonomía asombrosa al operar sin supervisión manual sobre terrenos mixtos durante varias horas consecutivas.

Además, el ejercicio no se limitó a la navegación aislada, sino que incluyó operaciones de colaboración entre vehículos tripulados y no tripulados, donde la plataforma autónoma se coordinó con el resto de la formación para ejecutar maniobras conjuntas de forma fluida.

El vehículo autónomo de EEUU. Overland AI Omicrono

La arquitectura de este sistema ha sido diseñada específicamente para responder a las exigencias de las misiones litorales y expedicionarias, que suelen desarrollarse en terrenos insulares y posiciones avanzadas sin infraestructura establecida.

En estos escenarios, un vehículo no puede permitirse el lujo de esperar órdenes de un operador remoto a través de una conexión de datos que podría ser interceptada o bloqueada.

Por ello, la capacidad de Rogue Fires para responder a los obstáculos del terreno por sí mismo y avanzar en condiciones de silencio de radio es lo que lo diferencia de los drones controlados por control remoto tradicionales.

Como han señalado los responsables del proyecto, los entornos sin comunicaciones no son una excepción, sino la norma en el teatro de operaciones del Cuerpo de Marines, y el sistema ha sido entrenado para sobrevivir y ser letal en esa incertidumbre.

Al eliminar la necesidad de una tripulación a bordo del vehículo de lanzamiento, los Marines pueden situar sus misiles y cohetes mucho más cerca de los objetivos dentro de la zona de peligro, manteniendo a los operadores a una distancia segura y fuera del alcance de la contra-artillería enemiga.

Otra de las grandes ventajas estratégicas de la propuesta de Overland AI es que no requiere la fabricación de nuevos vehículos desde cero, lo que agiliza enormemente su despliegue y reduce los costes.

El paquete SPARK y el software OverDrive están diseñados como un kit de adaptación que puede integrarse en plataformas terrestres que ya están en servicio o en desarrollo.