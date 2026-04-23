Ucrania hace lo que parecía imposible: está construyendo un gran parque eólico de 650 MW en medio de una guerra

La bandera de Ucrania ondea cerca de una turbina eólica en una imagen de archivo Omicrono

La guerra de Ucrania ha entrado ya en su cuarto año, y en ese contexto, puede parecer extraño que un proyecto de energía limpia sea una prioridad para el país; pero es precisamente por el conflicto con Rusia que este tipo de inversiones son necesarias.

El parque eólico Poltavska es una instalación de 650 megavatios que se proyecta como la más grande del país y una de las más significativas de Europa del Este. Este proyecto está liderado por el grupo DTEK, con el respaldo técnico y financiero de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad).

Es un proyecto que no destaca solo por su escala técnica, sino también por el contexto geopolítico y táctico en el que se ejecuta. A diferencia de otros proyectos de gran envergadura en regiones en paz, Poltavska es una apuesta por la descentralización energética.

Ese es el verdadero motivo por el que este parque eólico es tan importante para el presente y el futuro de Ucrania: porque representa un método de defensa activa frente a la destrucción de las centrales térmicas convencionales.

También es por eso que la característica única de este parque eólico respecto a otros se encuentra en su arquitectura de resistencia ante conflictos bélicos.

Instalación de una turbina eólica en Ucrania DTEK Omicrono

Tradicionalmente, los parques eólicos de 600 MW o más se diseñan bajo estrictos criterios de eficiencia de costes y proximidad a las zonas de mayor consumo energético; en cambio, Polavska es más una herramienta de seguridad nacional.

Al distribuir la generación de energía en hasta 100 turbinas individuales repartidas por el territorio, se crea una red mucho más difícil de inutilizar mediante ataques aéreos en comparación con las grandes centrales de carbón o gas, que siempre han sido objetivos vulnerables.

La estrategia de generación distribuida a gran escala también representa un buen ejemplo de uso de energías renovables, al demostrar que no solo son una solución climática, sino un componente estratégico.

La construcción de Poltavska se ejecuta en una región con déficit energético crítico y bajo la amenaza constante de interrupción de suministro. Se sitúa en una zona estratégicamente vital como es el centro de Ucrania.

La capacidad proyectada de 650 megavatios no solo busca alimentar a cientos de miles de hogares, sino también inyectar estabilidad al sistema interconectado europeo, lo que en el futuro puede colocar a Ucrania como un exportador de energía hacia el bloque comunitario europeo, fortaleciendo sus relaciones con la UE.