España cambia las normas: a partir de este abril las operadoras van a bloquear páginas web con este mensaje

Los bloqueos de páginas web de parte del gobierno y de empresas privadas ya se han convertido en algo habitual en España; atrás quedaron los tiempos en los que solo un juez tenía la potestad de bloquear una página web, considerando derechos fundamentales como la libertad de expresión o de información.

De hecho, los bloqueos se han convertido en algo tan habitual que han tenido que crear un mensaje estándar para que todas las operadoras puedan informar a sus clientes de que están intentando acceder a una página bloqueada.

A partir de este mismo mes de abril, las principales operadoras españolas van a empezar a mostrar un nuevo mensaje que reza "La web a la que usted iba a acceder tiene contenidos ilegales", con el fondo negro y un triángulo rojo de peligro. Pero ¿realmente estamos en peligro si entramos en esta página?

El nuevo mensaje de bloqueo (que se puede ver desde esta página web) afirma que la web a la que el usuario estaba intentando acceder facilitaba el acceso a "contenidos ilícitos y protegidos por derechos de propiedad intelectual" y por ello ha sido bloqueada en el marco del Protocolo para el Refuerzo de la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual.

En realidad el Protocolo mencionado no se trata de algo nuevo, sino el resultado de un acuerdo firmado en el 2021 entre la Coalición de Creadores e Industrias de Contenido, DigitalES (Asociación Española para la Digitalización) y varias operadoras entre las que se encuentran Movistar, Vodafone y MasOrange.

El mensaje de bloqueo que empiezan a mostrar las operadoras en España El Androide Libre

La firma del Protocolo fue fomentada en su día por el Ministerio de Cultura y Deporte, como parte de sus acciones en la lucha contra la piratería que incluyen la famosa Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Esta organización depende del Gobierno y tiene el poder de ordenar bloqueos de páginas web tras la denuncia de un propietario de derechos de autor y sin necesidad de pedir autorización expresa a un juez que decida antes si el bloqueo afecta a derechos fundamentales.

Aunque inicialmente la efectividad de la Sección Segunda y de los bloqueos de dominios de páginas web fue duramente criticada, recientemente ha ganado fuerza en un contexto de mayor dureza contra la piratería y las victorias judiciales de LaLiga que le permiten ordenar bloqueos por dirección IP.

De hecho, el bloqueo de páginas web se ha acelerado en España, como demuestra el propio Ministerio de Cultura que mantiene un listado de webs bloqueadas que se ha actualizado de manera periódica en los primeros meses del 2026 y que es enlazado en el mensaje de bloqueo.

En este listado nos encontramos algunas de las páginas de piratería más populares como The Pirate Bay, pero también páginas de software y herramientas que teóricamente se podrían usar para piratear pero que no es necesariamente su función principal, como por ejemplo, páginas para descargar vídeos de YouTube.

El mensaje de bloqueo afirma que, al no acceder a la página web bloqueada "está contribuyendo a erradicar una actividad ilegal y delictiva" y apremia al visitante a "acceder a contenidos legales". Hay que aclarar que este mensaje de bloqueo es diferente al que el propio Gobierno ya implementó en el 2025, y no está claro si lo sustituye o será usado al mismo tiempo.