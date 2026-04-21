Los retos de John Ternus como nuevo CEO de Apple: de preservar el legado de Tim Cook a una mayor innovación

Apple vive un momento histórico. Tim Cook ha anunciado que, tras 15 años de liderazgo, da un paso al lado y dejará de ser CEO de la compañía cediendo así el testigo a John Ternus, hasta ahora vicepresidente senior de ingeniería de hardware.

La transición no es inmediata y no será hasta el 1 de septiembre cuando Ternus asuma su nuevo rol de director ejecutivo (CEO) de Apple y Cook pase a ser el presidente ejecutivo del Consejo de Administración. Ahí, Cook seguirá colaborando en diversos aspectos de la compañía, incluyendo la interacción con los responsables políticos mundiales.

Apple ha explicado que este relevo es "el resultado de un minucioso proceso de planificación de la sucesión a largo plazo". La sincronización entre ambos garantiza una transición sin contratiempos que se reflejará tanto en la conferencia mundial de desarrolladores (WWDC) —presumiblemente el último gran acto de Cook como CEO— y el esperado lanzamiento de los iPhone 18, que será el primero de Ternus como máximo responsable de Apple.

No es el único cambio en el organigrama de la empresa. Apple también ha anunciado que Johny Srouji asumirá el cargo de director de hardware, área que hasta ahora dirigía Ternus. Srouji, quien hasta hace poco se desempeñaba como vicepresidente sénior de tecnologías de hardware, asumirá un rol ampliado al frente de ingeniería de hardware así como de la organización de tecnologías de hardware en general.

Continuidad, pero con aceleración

La elección de Ternus no es casual. Es un tipo afable, cercano y conciliador, pero también tiene fama de "tomar decisiones". Una forma de aportar continuidad a la empresa y preservar el legado de Cook que ha llevado a Apple a romper récords de valoración y de dispositivos, con más de 2.500 millones de gadgets activos en todo el mundo, pero al mismo tiempo acelerar el paso.

John Ternus, en la presentación en Londres del iPad Pro. Chema Flores Omicrono

Junto a Srouji han liderado el denominado 'Team Silicon', el equipo de ingenieros que encargado de desarrollar uno de los mayores éxitos de la compañía en los últimos tiempos: los procesadores Apple Silicon, con los que la compañía ha disparado el rendimiento de sus ordenadores y teléfonos, al tiempo que ha logrado independencia. Ha sido una jugada redonda.

Tim Cook tiene en su haber no sólo haber sido el mejor gestor con decisiones de consenso que han llevado a cifras nunca antes vistas en la compañía, sino que también ha sido el responsable del lanzamiento de productos revolucionarios —y ya icónicos— como el Apple Watch, los AirPods o las Vision Pro. Así como en la renovación de cada vez mejores iPhone, iPad o MacBook.

Precisamente Ternus ha sido el responsable de que la ejecución de estas renovaciones fuese no sólo la más ambiciosa e impecable posible, sino también que se ajustase a una hoja de ruta en la que Apple busca la excelencia, mejorando así la calidad, durabilidad, rendimiento y funcionalidad del hardware.

El nuevo CEO ha sido quien ha liderado el desarrollo del último éxito de Apple, el MacBook Neo. Un portátil de bajo precio que rompe con el enfoque habitual de la compañía pero que sirve para atraer a un público diferente. Un cambio de moldes en el habitual calendario rígido de lanzamientos que Apple está obligado a acelerar.

Los usuarios y el mercado esperan de la compañía tanto un nuevo enfoque, como nuevos dispositivos, así como una apuesta mayor por la inteligencia artificial. Y es aquí donde Ternus juega un papel fundamental para innovar sin perder la esencia de la compañía.

MacBook Neo Chema Flores Omicrono

Apple tendrá que ir entrando poco a poco en nuevas categorías. Se espera que este mismo año pueda dar a conocer el primer iPhone plegable de la empresa, así como una especial renovación de dispositivos para el hogar donde Siri sería una gran protagonista.

Precisamente las mayores funcionalidades de Siri, tanto a nivel conversacional como de capacidad de resolución de información, tendrán que ser la piedra angular de la nueva generación dispositivos. Se espera que Cook pueda presentarla en la WWDC de junio dando así el relevo a Ternus.

Más allá del plegable y los dispositivos para el hogar, se espera que Apple pueda acelerar en otros productos más innovadores como gafas inteligentes al estilo RayBan Meta o incluso un colgante y nuevos AirPods basados en inteligencia artificial que estarían concebidos para acompañar al usuario durante todo el día. Una forma de tener un asistente omnipresente.

Hardware potente, IA local

En esta necesidad de impulsar las capacidades de la inteligencia artificial en el dispositivo es donde Srouji y Ternus juegan un papel clave.

Srouji ha creado uno de los equipos de ingenieros de tecnología más sólidos e innovadores del mundo, impulsando avances líderes en chips personalizados y tecnologías de hardware, incluyendo Apple Silicon, pero también baterías, cámaras, controladores de almacenamiento, sensores, pantallas, módems celulares y otras áreas críticas en toda la línea de productos de Apple. Es una apuesta fuerte por la capacidad de hardware de la empresa.

Ambos han conseguido que los ordenadores MacBook con Apple Silicon se hayan convertido en los mejores equipos para correr modelos de inteligencia artificial en local, es decir, sin necesidad de conexión a internet. Es aquí por donde se antoja el futuro de los dispositivos de la compañía.

John Ternus, CEO de Apple Reuters

Mientras que empresas como OpenAI, Meta, Google o Anthropic han apostado por el desarrollo cada vez más fuerte de modelos de IA basados en la nube, el enfoque de Apple se ha centrado en poder hacer correr modelos cada vez más potentes en sus equipos. Tener el hardware perfecto para que el dispositivo sea más y más inteligente sin necesidad de conexión.

Esto permite al usuario la capacidad de elección al tiempo que le ha servido a la compañía para centrarse en usabilidad real y no entrar así en la carrera de la inversión sin un retorno claro. Al tiempo, Apple cumple así con su compromiso de blindar la privacidad de los datos de los usuarios.

En cualquier caso, el desarrollo de una Siri con una IA mejor implementada es imperativo. De momento la compañía ya ha anunciado un acuerdo con Gemini que mantendría la máxima de seguridad y privacidad de los usuarios, pero se espera que Apple pueda ir más allá.

Esta visión de una Siri más inteligente y funcional es clave para el desarrollo de nuevos productos, no sólo para mejorar los existentes. Y es que hasta que Apple no consiga reenfocar hacia dónde irá la evolución de su asistente, puede lastrar el lanzamiento de futuros dispositivos.

En cualquier caso la nueva estructura con la dupla de Ternus y Srouji contribuye a consolidar el hardware y la ingeniería como las prioridades centrales de la empresa.

"Johny [Srouji] ha sido un socio excepcional en el equipo ejecutivo y será un director de hardware extraordinario. Espero seguir trabajando estrechamente con él en nuestros nuevos cargos", ha afirmado John Ternus, el nuevo CEO de Apple.

Lo cierto es que el plan de Ternus ya ha comenzado. A principios de mayo, Ternus reestructuró la organización de ingeniería de hardware en torno a lo que él denomina una nueva plataforma de IA diseñada para acelerar el desarrollo de productos y mejorar la calidad de los dispositivos. Esto refleja su plan de implementar rápidamente la IA en toda la empresa para optimizar sus operaciones.