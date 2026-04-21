Corea del Sur hace el milagro: su nueva batería captura la contaminación del aire y la convierte en electricidad gratis

La contaminación del aire sigue siendo uno de los grandes problemas del planeta provocados por la humanidad, con más de 53,2 gigatoneladas de CO2 emitidas durante el pasado 2024; afortunadamente, proyectos como el presentado en Corea del Sur pueden convertir este problema en una solución.

El desarrollo ha recibido el nombre de Generador de Electricidad y Captura de Gas (GCEG por sus siglas en inglés), ha sido liderado por un equipo de investigadores de la Universidad Sungkyunkwan, y hace justo lo que indica su nombre: capturar gas y generar electricidad.

Por supuesto, la idea de capturar gases contaminantes del aire no es precisamente nueva, con los sistemas CCUS (captura, utilización y almacenamiento) de carbono; sin embargo, requieren de energía para atrapar y procesar los gases, lo que, dependiendo de la fuente de energía, puede producir más gases contaminantes a su vez.

Por eso, la idea de este equipo de investigadores tiene tanto potencial, porque consiste en aprovechar la termodinámica de la adsorción de gases (adhesión de moléculas del gas a una superficie) para generar una corriente continua de electricidad.

Este dispositivo utiliza una configuración de electrodos asimétricos basados en carbono con un electrolito de hidrogel, diseñado específicamente para facilitar la migración iónica en el momento en el que las moléculas de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono o los óxidos de nitrógeno, entran en contacto con la superficie activa.

Esquema ilustrativo que explica el funcionamiento de la batería que captura contaminación Energy & Environmental Science

La clave reside en el aprovechamiento de la energía liberada durante el proceso de adsorción, donde la interacción física y química entre el gas y el material sólido del electrodo provoca una redistribución de cargas, que se traduce en un flujo de electrones aprovechable sin necesidad de aportar energía externa.

Por lo tanto, la gran ventaja de este sistema respecto a otros proyectos de almacenamiento de carbono se encuentra en su autonomía; la 'batería' de gas funciona de manera pasiva, recolectando del propio ambiente y generando electricidad por sí sola.

Aunque existen otros proyectos que han sido capaces de generar electricidad a partir de la humedad ambiente o la salinidad del agua, esta propuesta puede ser más interesante al 'matar dos pájaros de un tiro', generando electricidad sin un enchufe cerca, al mismo tiempo que limpia el aire.

Los creadores de este sistema creen que puede ser una revolución en el ecosistema del Internet de las Cosas y la monitorización del aire, ya que permitiría desplegar grandes redes de sensores de calidad del aire totalmente autónomos que se 'alimenten' del gas que están midiendo.

Otro ejemplo puede ser más interesante para el sector industrial, con la instalación de estas baterías directamente en las chimeneas de las fábricas para capturar los contaminantes antes de que salgan a la atmósfera, recuperando parte de la energía consumida en la planta.