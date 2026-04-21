China consigue lo que parecía imposible: cargar un coche eléctrico en 6 minutos con la nueva batería de CATL

La tercera generación de la batería Shenxing LFP es oficial, y ya podemos decir que CATL ha dejado en ridículo a la competencia y ha subido el listón de las baterías diseñadas para coches eléctricos; los futuros coches eléctricos de Xiaomi pueden ser los grandes beneficiados.

Estamos ante algo más que una mejora incremental respecto a las pasadas generaciones; lo que CATL ha hecho hoy es demostrar que está un paso por delante en ingeniería de materiales y gestión térmica, los dos aspectos más importantes para la carga rápida en coches eléctricos.

Y es que de nada sirven las cifras teóricas, si en la práctica las baterías no se pueden recargar tan rápido porque se calientan inmediatamente; es un error que han cometido absolutamente todos los fabricantes, incluyendo Tesla.

Por eso, hay que decir que el mayor avance técnico de esta generación de baterías LFP de CATL se encuentra en la reducción de la resistencia interna de las celdas, que ahora se sitúa en tan solo 0,25 miliohmios, una cifra que es un 50% inferior a la media de la industria en baterías de carga rápida. A eso hay que sumar que la nueva tecnología de refrigeración mejora la eficiencia en un 20% adicional.

De esta manera, estas baterías no se calientan tanto cuando se recargan a alta potencia; al minimizar la resistencia, se reduce drásticamente el aumento de temperatura durante el flujo masivo de electrones, permitiendo tasas de carga equivalentes a 10C y picos de hasta 15C sin degradar la química de la celda, ha presumido la compañía.

La batería Shenxing LFP de CATL para coches eléctricos CATL Omicrono

Esta tasa de 10C significa que la batería puede cargarse por completo en una décima de hora, en otras palabras, en apenas 6 minutos; aunque en el producto real, CATL ha mostrado cifras de carga del 10% al 98% en 6 minutos y 27 segundos.

Esa no es la única cifra chocante. La carga del 10% al 35% dura apenas 1 minuto, por lo que podemos conectar el cargador durante un instante e inmediatamente ganar varios kilómetros de autonomía sin tener que esperar más. La carga de 10% a 80% dura 3 minutos y 44 segundos, lo mismo que repostar un coche.

Irónicamente, uno de los mayores avances de la tercera generación Shenxing LFP se encuentra en la capacidad de calentarse por sí sola en situaciones de baja temperatura, lo que soluciona los problemas encontrados en localizaciones nevadas. Incluso a temperaturas de 30 grados bajo cero, la batería pasó del 10 al 98% en 9 minutos.

De la misma manera, la batería cuenta con un sistema altamente preciso de medición de temperatura en varios puntos, lo que permite monitorizar cada celda en tiempo real y ajustar la carga en consecuencia.

Las baterías LFP (litio-ferrofosfato) son una de las tecnologías más maduras del sector y por lo tanto, son una de las soluciones más económicas y seguras ante fugas térmicas y con una cadena de suministro con menos problemas.

El hecho de que se haya obtenido este rendimiento con unos compuestos semejantes es el verdadero logro de CATL, que deberíamos empezar a ver en coches comerciales en los próximos meses.