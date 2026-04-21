El auge de los 'gadgets' para cuidar a tu mascota en casa: de limpiar lo que ensucian a rastrearles y darles de comer

En España hay 30 millones de mascotas censadas, el triple que niños menores de 14 años. El cambio demográfico, amplificado desde la pandemia, implica que el 52% de los hogares españoles cuentan con, al menos, un perro o un gato, según el último informe sectorial de AMVAC, la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía.

Eso se traduce en un negocio millonario que abarca desde dispositivos de localización y purificadores de aire hasta sistemas inteligentes de vigilancia con IA. Es un mercado al alza que ha escalado desde 2020 a un ritmo anual del 20,7%, consolidando una industria que ya factura más de 3.000 millones de euros al servicio de hogares cada vez más pet friendly.

Desde hace años, compañías como Xiaomi están centrando sus esfuerzos en el sector, con sus comederos y bebederos automáticos, por ejemplo, algo en lo que también se están volcando recién llegadas como MOVA, la submarca de Dreame que recientemente celebró un gran evento de presentación en Hamburgo al que pudo asistir EL ESPAÑOL-Omicrono.

Allí, además de las últimas novedades de sus robots aspiradores y limpiapiscinas, lo que más llamó la atención fue su amplia gama de productos para mascotas.

Además de localizadores para perros y gatos, un purificador o un comedero inteligente, la estrella fue el arenero automático LR10 Prime, que garantiza cerca de 15 días sin olor ni suciedad y durante el segundo semestre del año estará disponible en el mercado español.

Los areneros automáticos LB10 Air y LR10 Prime de MOVA. I.M. Omicrono Hamburgo (Alemania)

“En MOVA no solo nos enfocamos en la vida de las personas, sino también en la de las mascotas, porque son parte de la familia", explica a este periódico Alonso Chen, mánager de ventas de MOVA especializado en la categoría de mascotas.

"Nuestro objetivo es mejorar el cuidado de los animales y hacer la vida más fácil a sus dueños. Es similar a lo que hacemos con los robots aspiradores: fabricamos dispositivos inteligentes para liberar a las personas de tareas como la limpieza diaria, para que tengan más tiempo, por ejemplo, para jugar con sus gatos”, señala entre risas tras mencionar que tiene a tres compañeros felinos esperándole en casa.

Limpieza y bienestar

Todo el que tenga una mascota (sobre todo si tiene más de una) sabe lo que eso implica, para lo bueno, como su amor incondicional y la compañía que hacen... y también para lo malo. Verse un lunes a las 7 de la mañana sacando al perro mientras diluvia es toda una prueba de devoción, igual que soportar con estoicismo el zapateado de un gato en la cama en plena madrugada, como si tu cuerpo fuera un tablao flamenco. Se les quiere así y hay que apechugar con ello.

Sin embargo, el creciente catálogo de dispositivos inteligentes diseñados con las mascotas en mente pueden ayudar a paliar algunas de las consecuencias más desagradables de su presencia en el hogar, como pelos, olores o desechos, y a tenerlos controlados en el exterior, como los dispositivos de localización, mucho más sofisticados que un simple AirTag.

El Q Revo Slim de Roborock está especialmente pensado para casas con mascotas. I.M. Omicrono

En el caso de MOVA, Chen sostiene que “es muy importante entender a las mascotas y su papel dentro de la vida diaria de las personas. Con una categoría específica dedicada a ellas, podemos mejorar incluso en otras categorías", en referencia a los robots aspiradores, que cada vez incorporan más tecnologías relacionadas con la limpieza y el bienestar de los hogares con mascotas.

En el caso de marcas como Roborock, esta innovación relacionada con los animales también lleva años evolucionando. "La presencia de animales de compañía en los hogares ha influido directamente en el diseño de nuestros productos, incorporando mejoras como cepillos anti enredos, mayor potencia de succión para pelo de todo tipo, y sistemas de navegación más avanzados que permiten evitar objetos y mascotas de forma precisa", explica a EL ESPAÑOL-Omicrono Álvaro Martínez, PR Manager de la compañía en España y Portugal.

Entre su creciente catálogo de productos, Martínez destaca el nuevo Saros 20, por su potencia de succión de 36.000 Pa para "eliminar incluso el pelo más incrustado en alfombras, mientras que su sistema de doble mopa giratoria con presión adaptativa evita la contaminación cruzada

entre superficies. Es un dispositivo especialmente pensado para hogares complejos y con presencia de mascotas".

Pero la tendencia va mucho más allá, y también se traduce en dispositivos tan sorprendentes como Kibus Petcare, un robot de cocina para perros lanzado hace unos años por una empresa española. Lo que propone es cocinar de forma autónoma comida saludable en minutos, utilizando cápsulas de alimento deshidratado y agua para servir raciones tibias y personalizadas a cada animal, con el objetivo de combinar una dieta sana con la comodidad de un alimentador inteligente.

Sistemas de detección

Hay pocas cosas que les gusten más a mis gatos que perseguir a un robot aspirador por la casa. Cada vez más, estos dispositivos incluyen opciones en su app para controlar el aparato, ver lo que está ocurriendo en casae incluso hablar con ellos para calmarlos si sufren de ansiedad por separación... o para darles un susto si están a punto de tirar el jarrón que te regaló tu abuela.

"En los modelos que incorporan cámara disponemos de funciones de supervisión remota, que permiten al usuario monitorizar el hogar e incluso interactuar con sus mascotas a distancia, siempre bajo estrictos estándares de privacidad y protección de datos", explica el PR Manager de Roborock.

El funcionamiento del arenero automático LR10 Prime.

En cuanto a los algoritmos de detección y navegación, desde Roborock destacan StarSight2.0, un sistema avanzado de reconocimiento de obstáculos basado en IA para "garantizar una limpieza fluida y sin interrupciones". Es capaz de identificar hasta 301 tipos de objetos distintos, incluidos objetos inesperados en el hogar como los cuencos para dar de comer a perros y gatos.

Incluso cuentan con modelos como el Saros Z70, con un brazo robótico articulado que puede convertirse en tu mejor aliado a la hora de recoger todos esos juguetes que tus mascotas y tú habías dado por perdidos bajo muebles o rincones de difícil acceso.

En el caso de MOVA, sus sistemas de detección y su app están específicamente diseñadas teniendo muy presentes a los animales de compañía. Además de dividir estancias o marcar zonas restringidas, la aplicación tiene una función especialmente útil si convives con mascotas: detectar y señalar en el mapa áreas concretas, como comederos o areneros, para conseguir una limpieza más profunda y frecuente.

Cámaras y GPS al rescate

El entorno controlado de un hogar no tiene nada que ver con el exterior, donde lo más importante es impedir que tu querida mascota se pierda o sufra algún daño. En eso van por delante compañías como Amazon. Aparte de la polémica desatada tras su anuncio en la Superbowl por las implicaciones que tiene, la función Search Party de sus timbres Ring puede facilitar enormemente el rescate y la vuelta a casa de perros perdidos.

La solución pasa por convertir todas las cámaras Ring de un barrio en un dispositivo de vigilancia automatizado, grabando vídeos cuando detectan movimiento y subiéndolo a la nube, siempre que el usuario tenga esta función activada. Con esos vídeos, la IA recorre el historial de eventos recientes de las cámaras cercanas al aviso de que un perro se ha perdido para localizar posibles coincidencias.

Desde la app Neighbours se crea el perfil con una foto y datos básicos del perro, se activa la Search Party y tanto el dueño del animal como los propietarios de cámaras que han captado algo relevante recibirán las notificaciones oportunas.

El sistema de detección de 'Search Party' localiza a un perro perdido. Ring Omicrono

Cuando el algoritmo encuentra un sujeto que supera cierto umbral de similitud, no avisa directamente al dueño del perro, sino al propietario de la cámara para que confirme si realmente se trata de la mascota perdida.

En su comunicado oficial, Ring presume de eficacia: asegura que desde su lanzamiento inicial en noviembre, Search Party ha ayudado a reunir “más de un perro al día” con sus dueños en EEUU. De momento no hay noticias sobre su posible llegada a España.

Los otros dispositivos, mucho menos intrusivos, que pueden evitar ese peligro son los localizadores. En el caso de MOVA, presumen de las capacidades de SureTrack Pro, que se adapta a collares y arneses integrando un sistema de comunicación de voz bidireccional para permitir al usuario hablar con su mascota en tiempo real de forma remota.

También dispone de una tecnología de posicionamiento multicapa de alta precisión en tiempo real, para saber exactamente dónde está tanto en interiores como en exteriores. Gracias a su conectividad avanzada, el collar mantiene un rastreo constante y fiable incluso en entornos con cobertura de señal débil.

El localizador SureTrack Pro I.M. Omicrono Hamburgo (Alemania)

En cuanto a sus especificaciones técnicas, el dispositivo forma parte del ecosistema de IA de MOVA, diseñado para crear un 'gemelo digital' de la mascota mediante el análisis de datos de salud y comportamiento. Así, el SureTrack Pro no solo monitoriza la ubicación de la mascota, sino que utiliza sensores avanzados para capturar constantes fisiológicas y patrones de actividad, transformándolos en informes preventivos accesibles desde el móvil.

"Y esto es sólo el principio", asegura Alonso Chen. La estrategia de la compañía va mucho más allá, el mejor ejemplo de que los dueños de mascotas son un mercado creciente. De hecho, los próximos dispositivos no se limitarán a perros y gatos. “Quizá en la segunda mitad del año mostraremos más productos. Ahora estamos investigando y desarrollando dispositivos para reptiles, peces y pájaros".