Ucrania cambia las reglas de la guerra: así es su brutal sistema antidrones capaz de fulminar objetivos a 2.000 kilómetros

La guerra en Ucrania se ha convertido en un importante banco de pruebas de diferentes tecnologías: desde robots humanoides hasta exoesqueletos o aeronaves no tripuladas. Ahora, el país de Volodímir Zelenski está probando un sistema antidrones capaz de fulminar objetivos a 2.000 kilómetros.

Wild Hornets, empresa ucraniana que fabrica drones, ha anunciado el despliegue en serie de su tecnología de control remoto 'Hornet Vision Ctrl', que promete cambiar las reglas de la guerra.

Se trata de un sistema que permite a los operadores pilotar el dron interceptor Sting, también de Wild Hornets, desde distancias de hasta 2.000 kilómetros del frente, incluso desde lugares civiles.

La empresa ha confirmado que su tecnología ya ha completado varios meses de pruebas de combate en el frente, demostrando unos resultados eficaces. Ahora la empresa ha comenzado su despliegue.

"Ponemos especial énfasis en las estaciones de control terrestre y en la tecnología Hornet Vision Ctrl, que permite controlar el interceptor Sting a distancias de hasta 2000 km", ha afirmado Wild Hornets en X (Twitter).

Testing of interceptor STING continues 🐝



We place special focus on ground control stations and the Hornet Vision Ctrl technology, which enables controlling interceptor STING at distances of up to 2,000 km. pic.twitter.com/iAvPgGs6Bs — Wild Hornets (@wilendhornets) April 20, 2026

El sistema 'Hornet Vision Ctrl' rompe por completo las barreras geográficas de la guerra. Su gran baza es que permite al piloto dirigir el dron interceptor Sting desde cualquier lugar con buena conexión a internet, incluso desde el salón de su casa o la habitación de un hotel.

Este avance supone una revolución táctica sin precedentes: transforma la estructura de las unidades de defensa antiaérea y permite mantener a los operadores totalmente a salvo, a miles de kilómetros de la línea de fuego.

Así es el dron Sting

El Sting es, en esencia, un dron cazador. Diseñado específicamente como un sistema interceptor, su misión principal es detectar, rastrear y destruir en el aire a las aeronaves no tripuladas enemigas que asedian el territorio ucraniano.

Frente a la dependencia de los tradicionales y carísimos misiles tierra-aire o de la artillería de corto alcance, esta plataforma se erige como una alternativa económica, escalable y pensada para producirse y desplegarse de forma masiva en el campo de batalla.

Dron Sting Wild Hornets

La verdadera revolución de este dispositivo radica en su integración con el sistema de control 'Hornet Vision Ctrl'. Esta tecnología rompe el cordón umbilical físico entre el arma y el soldado, permitiendo pilotar el Sting con un alcance de hasta 2.000 kilómetros.

Esta capacidad cambia por completo las reglas de la defensa antiaérea al abordar una de las vulnerabilidades más críticas: la supervivencia del personal.

Tradicionalmente, los operadores debían posicionarse cerca de la zona a proteger, exponiéndose a ser el blanco de los ataques. Ahora, el piloto puede realizar la interceptación desde un entorno civil y seguro, totalmente alejado de la línea del frente.

Además de proteger vidas, este sistema actúa como un multiplicador de fuerza. Al eliminar la restricción de la distancia, un único equipo de pilotos ubicado a miles de kilómetros puede dar apoyo de forma dinámica a múltiples unidades repartidas por una amplia área geográfica.

Esto permite a Ucrania mantener una cobertura de defensa antiaérea continua sin el desgaste físico y psicológico que supone operar desde puestos de mando reforzados o improvisados bajo el fuego enemigo.