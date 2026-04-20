China hace historia: sus robots humanoides rebajan casi dos horas la marca del año pasado en la media maratón de Pekín

Un robot durante la maratón de China en la que participan robots y humanos. Reuters Omicrono

China está avanzando a pasos agigantados en cuanto a los robots humanoides se refiere. Estas máquinas ya pueden desde jugar al tenis hasta correr casi igual de rápido que Usain Bolt o participar en media maratones, donde acaban de hacer historia.

Los robots humanoides han rebajado este domingo en casi dos horas la marca del ganador del año pasado en la media maratón de Pekín.

Concretamente, fue el equipo autónomo 'Qitian Dasheng' el que se impuso con un tiempo de 50 minutos y 26 segundos, tras una carrera en la que la máquina más rápida en cruzar la meta compitió bajo control remoto.

El robot 'Shandian' (relámpago en mandarín), desarrollado por la empresa Honor, fue el más rápido sobre el asfalto. Completó los 21 kilómetros en 48 minutos y 19 segundos, reponiéndose incluso de una caída a escasos 100 metros de la meta.

Sin embargo, su condición de equipo no autónomo le costó el triunfo: la penalización prevista en el reglamento acabó relegándolo en la clasificación definitiva.

Un robot durante la maratón de China en la que participan robots y humanos. EFE Omicrono

La segunda edición de la media maratón celebrada en el distrito tecnológico de Yizhuang, en la capital china, se ha consolidado como un exigente banco de pruebas para la tecnología.

En un recorrido urbano de 21,0975 kilómetros, la prueba reunió a más de un centenar de equipos de robots humanoides, que compartieron el trazado con unos 12.000 corredores humanos.

Para evaluar la estabilidad y la adaptabilidad de las máquinas en condiciones reales, el diseño de la ruta incluyó deliberadamente diversos obstáculos geográficos, enfrentando a los participantes a curvas continuas, pendientes pronunciadas y tramos estrechos.

El aspecto más destacado del evento fue el vertiginoso salto de rendimiento respecto al año anterior. En 2025, el robot 'Tiangong' ganó la prueba con una marca de 2 horas, 40 minutos y 42 segundos.

En esta edición, los mejores registros de las máquinas se desplomaron hasta situarse en torno a los 50 minutos, lo que refleja un avance extraordinario en la velocidad, la estabilidad y la gestión de energía.

Estos tiempos se acercan al récord mundial humano de 57 minutos y 20 segundos, aunque la organización aclara que se logran bajo condiciones que no son estrictamente equiparables.

Por su parte, en la categoría humana tradicional, Zhao Haijie se impuso en la rama masculina con 1 hora, 7 minutos y 47 segundos, mientras que Wang Qiaoxia ganó la femenina con 1 hora, 18 minutos y 6 segundos.

La competición agrupó a modelos de navegación autónoma y a otros operados por control remoto bajo una clasificación unificada.

Sin embargo, para fomentar la independencia tecnológica, el reglamento establece que los tiempos de los sistemas teledirigidos se multipliquen por un coeficiente de 1,2.

Esta severa penalización matemática relega sus posiciones finales en la tabla frente a los modelos autónomos que consiguen marcas similares en el asfalto.