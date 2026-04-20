La ambulancia diseñada por jóvenes estudiantes que cambiará las urgencias: paneles solares para ser 100% autónoma

Varios vehículos diseñados por el Solar Team Eindhoven junto a algunos de sus integrantes Solar Team Eindhoven Omicrono

Desde la irrupción de los vehículos eléctricos, científicos y fabricantes de todo el mundo han experimentado con las posibilidades de integrar células fotovoltaicas en la carrocería, con desigual resultado y lejos todavía de modelos comerciales.

En un mundo en el que los desastres climáticos y los conflictos armados pueden cortar carreteras y tumbar redes eléctricas, y en el que muchas comunidades rurales siguen sin acceso fiable a la energía, depender de una gasolinera o de un enchufe para repostar una ambulancia es un lujo que no siempre existe.

De esa necesidad nace el prototipo de un grupo de estudiantes neerlandeses de la Universidad Tecnológica de Eindhoven. Se llama Stella Juva y es una ambulancia capaz de generar y gestionar su propia electricidad gracias a los paneles solares que la recubren.

Placas especiales

El Solar Team de la UTE lleva años liderando la investigación en torno a la integración de la energía solar en todo tipo de automóviles, desde los diseñados para batir récords de autonomía hasta autocaravanas o vehículos todoterreno con capacidades únicas.

Su última apuesta pretende ir un paso más allá para cubrir de forma simultánea las necesidades de propulsión de una ambulancia y la electricidad necesaria para operar su equipamiento médico.

Los estudiantes de Solar Team durante la presentación de Stella Juva. Bart van Overbeeke Omicrono

Para ello, los estudiantes que conforman el Solar Team Eindhoven han apostado por cubrir el vehículo con una superficie de paneles solares diseñada para aprovechar al máximo la luz del sol, incluso cuando las condiciones no son perfectas.

Esa carrocería solar no solo genera energía, sino que está conectada a un sistema inteligente que decide en cada momento a qué se destina la electricidad, dando siempre prioridad a los equipos que no pueden apagarse bajo ningún concepto, como el material médico de emergencia.

Para conseguirlo, trabajan en incorporar unas células solares especiales llamadas ABC, siglas de all back contact. A diferencia de los paneles tradicionales, en los que se ven las líneas metálicas en la parte delantera, aquí todos los contactos eléctricos van escondidos en la parte trasera. Esto permite que la cara expuesta reciba más luz directa y, por tanto, produzca más energía con la misma superficie.

Estas células proceden del fabricante chino Aiko, que ha desarrollado un diseño sin metalización visible en el frontal y sin uso de plata en esa capa conductora.

El diseño tiene dos ventajas importantes: por un lado, mejora la eficiencia al dejar pasar más luz y, por otro, reduce el riesgo de microfisuras, alargando la vida útil de los paneles, algo clave en un vehículo que va a sufrir vibraciones, golpes y cambios bruscos de temperatura.

El fabricante destaca además que este tipo de célula fotovoltaica mantiene una buena eficiencia incluso cuando hace mucho calor, una situación en la que muchos paneles rinden peor.

“Su bajo coeficiente de temperatura, junto con una alta resistencia a la degradación, permite mantener un rendimiento estable en distintos entornos”, explican desde la marca.

Ligereza y autonomía

Los propios miembros del Solar Team reconocen en su cuenta de Instagram que su prioridad es que "el sistema opere en condiciones ambientales adversas, incluyendo altas temperaturas, polvo o humedad, lo que condiciona tanto la selección de materiales como el diseño de los sistemas electrónicos y de potencia".

Aunque todavía no han compartido datos precisos sobre la capacidad de generación de las células ABC ni la capacidad de la batería instalada en el vehículo, en líneas generales lo que buscan los responsables de Stella Juva es la mayor eficiencia posible, apostando por la ligereza sin renunciar a un habitáculo robusto.

Para dar forma a la carrocería exterior repleta de paneles solares, los estudiantes neerlandeses usan moldes. Tras lijarlos y pulirlos, colocan sucesivas capas de fibra de vidrio y fibra de carbono.

DIseño de Stella Juva. Team Solar Eindhoven Omicrono

"A continuación", describen los responsables del proyecto, "se añade un material de núcleo, una estructura de aluminio que proporciona resistencia adicional sin aumentar el peso. Estos paneles se secan en un gran horno. El resultado son paneles rígidos para nuestra última incorporación a la familia Stella".

Tras montar la jaula antivuelco y el chasis, "el paso final consiste en unir todas las piezas, montar los paneles de la carrocería sobre el bastidor y revelar la primera impresión física real de Stella Juva".

El gran paso adelante de este modelo, frente a anteriores iteraciones de la familia Stella, es que el vehículo no solo debe alimentarse de energía fotovoltaica para la tracción, sino también funcionar como una batería móvil, con la idea de suministrar electricidad a los equipos necesarios para emergencias médicas en zonas remotas o con infraestructuras insuficientes.

Con una presentación oficial prevista para julio de este año, el prototipo de Stella Juva se someterá a pruebas en campo en colaboración con ONGs y entidades sanitarias, que evaluarán las capacidades del vehículo y su uso en contextos reales.

La familia Stella

Detrás de Stella Juva hay más de una década de trabajo ininterrumpido del Solar Team Eindhoven, el nutrido grupo de estudiantes e investigadores de la UTE que se han volcado en la movilidad solar.

Sus logros más recientes hablan por sí solos. En 2021 presentaron Stella Vita, una caravana solar autosuficiente capaz de alcanzar los 120 km/h, que pudimos probar en primera persona en EL ESPAÑOL - Omicrono. Cuenta con una autonomía de hasta 730 kilómetros y paneles desplegables que cubren 17,5 metros cuadrados. Con ella hicieron una ruta desde Eindhoven hasta Tarifa sin depender en ningún momento de la red eléctrica.

Stella Vita, la primera "casa sobre ruedas" completamente autosuficiente y de emisiones cero

En 2023 presentaron Stella Terra, el primer todoterreno solar del mundo, diseñado para circular tanto por asfalto como por terrenos irregulares. Fue sometido a una prueba de fuego en Marruecos, donde cubrió más de 1.000 kilómetros incluyendo tramos en el desierto del Sáhara, dependiendo únicamente de la energía solar.

Con Stella Juva, el equipo da ahora el paso más ambicioso de su trayectoria. Por primera vez, su tecnología no solo sirve para demostrar lo que es posible, sino para salvar vidas en los lugares del mundo donde más difícil resulta hacerlo.