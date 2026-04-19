China rompe récords: su nuevo robot alcanza los 10,1 m/s al sprint y ya es casi tan rápido como Usain Bolt

Los avances en robots humanoides están alcanzando un ritmo sorprendente, y no es casualidad que la mayoría provenga de China. Es allí donde empresas como Unitree están experimentando con nuevas tecnologías y conceptos.

A diferencia de otros robots, el punto fuerte de los que tienen un diseño humanoide es que son capaces de hacer las mismas cosas que un ser humano de una manera similar, como demuestra el último logro publicado por Unitree.

El nuevo Unitree H1 ha conseguido alcanzar una velocidad máxima de 10,1 metros por segundo durante una prueba de 100 metros, lo que supone que este robot es capaz de ser tan rápido como un medallista olímpico.

Por contexto, esta velocidad es el equivalente a 36,36 km/h, y se acerca peligrosamente a la velocidad punta del legendario Usain Bolt, que alcanzó los 12,4 m/s durante su récord mundial.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que eso no significa que el H1 se pueda acercar siquiera a esa leyenda del deporte, al menos por ahora. Estamos hablando de velocidad punta, es decir, que en un instante de la carrera el robot alcanzó esa cifra. En la práctica, el robot no ha estado moviéndose a esa velocidad durante todo el trayecto.

De hecho, los grandes obstáculos para este tipo de robots siguen siendo los mismos: la capacidad de aceleración desde parado, y la capacidad para mantener la velocidad punta, o cercano, a lo largo de toda la carrera.

Pese a todo, se trata de un gran avance, que ha sido obtenido gracias a un nuevo sistema de motores eléctricos M107 desarrollados de manera interna por Unitree, a diferencia de los sistemas hidráulicos usados por otros robots humanoides como el Atlas de Boston Dynamic.

Estos motores eléctricos ofrecen un par motor máximo de 360 Nm, lo que permite obtener unos "movimientos explosivos" según sus creadores, además de facilitar la recuperación del equilibrio en caso de perderlo de manera momentánea.

Unitree también ha probado otras innovaciones en esta carrera, como nuevos sensores LiDAR y cámaras de profundidad que mapean el terreno en 360º y en tiempo real para ajustar los pasos de milisegundo a milisegundo, evitando caídas a altas velocidades.

Relacionado con esto, también se ha experimentado con diferentes métodos para ajustar el ritmo y evitar las caídas. Ese es el motivo por el que el robot no tiene ni cabeza ni manos, para minimizar la resistencia al aire y reducir el peso, lo que a su vez reduce la inercia y los problemas de equilibrio que se encuentran cuando se corre a más de 30 km/h.